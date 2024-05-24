Roma kuşu Ekrem İBB’yi soyuyor

Devlet, tasarruf tedbirleriyle harcamalardan kısıp, vatandaşa hizmete ve deprem konutlarının yapımına kaynak bulmaya çalışırken, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni zevk sefa peşinde. Ultra lüks Roma gezisinde 73 yandaşa 20 milyon lira harcayan İmamoğlu, şimdi de çalgı, çengi ve kendi piyarı için 2 milyara yakın parayı dökmeye hazırlanıyor. İBB, 29.12.2023 ve 10.01.2024 tarihlerinde iki ihale yaparak İstanbulluya hizmet için harcanması gereken 1 milyar 865 milyon 574 bin liralık kaynağı konserlere ayırdı.

HİZMET YERİNE EĞLENCE

İBB’deki israfı akit’e değerlendiren Gazeteci Yazar Cengiz Alçayır, bakın neler söylüyor: “Huylu huyundan vazgeçmez derler ya. İmamoğlu da hizmet yapmama huyundan vazgeçmiyor. Yerine çalgı çengi, vur patlasın çal oynasın eğlence, konser, içki alemlerine devam ediyor. Hizmetten anladığı bu. Parayı İmamoğlu’na vereceksin o da nasıl çarçur edileceğini sana göstersin. 5 yıl boyunca hizmet almayan İstanbullu, 5 yıl daha hizmet alamayacak. Değil 5 yıl 55 yıl boyunca seçilse İstanbullu yine hizmet alamayacak. Çünkü bunların kafasında hizmet etmek, halka faydalı şeyler yapmak yok. Kamu malını, halkın parasını nimet olarak görüp nasıl istifade edeceğine bakıyor. Bunlar bir ‘Tarımsal Kalkınma Zirvesi’ yapsa bile onu da bir içkili aleme dönüştürüyor. Bir sanatçıya 1 milyon lirayı kolaylıkla verebilirken, eğlenceye, zevke sefaya geldiği zaman ‘kasamıza bereket geldi’ diyen İmamoğlu, iş hizmete geldiği zaman ‘paramız yok’ diye yemin ediyor. Belediye parasıyla gazetecilere Roma gezisi yaptırıyor, kertenkele dansı yaptırıyor, hizmet adı altında hizmet dışı ne varsa İmamoğlu’ndan çıkıyor. Sadece İstanbulluya hizmet yapmıyor. Otobüsleri hâlâ yürütemiyor. Bir insan 5.5 yılda hiç otobüsten anlamasa olsa dahi otobüsü imal edecek bir birikime sahip olur. Yine iki ihale yapıldı. KDV’si ile birlikte her biri 1 milyarı geçiyor. İçinde PR var, reklam var, tanıtım var, konser var, yemek var, içmek var, eğlence var, sadece hizmet yok. Para havaya gidiyor, hovardalığa gidiyor, İstanbulluya gitmiyor. Ayrıca bu ihalelere dışarıdan başka firmalar girmiş olsa yarıya yakın indirim yapılması mümkün. Ama İmamoğlu sadece Kültür A.Ş’yi sokuyor. Maksat sonra yandaşa kaydırmak. 1 milyon liralık iş 300 bin liraya yaptırılıyor geriye kalan 700 bin lira nereye gidiyor. Bu sistem İBB’yi soyma operasyonudur. Bu kirli düzene, talan düzenine devletin dur demesi gerekiyor.”

TASARRUF TEDBİRLERİ VIZ GELİR

Gazeteci Yazar Serdar Arseven de, şunları dile getirdi: “Seçimi kazanan CHP’li belediye başkanları, eski yönetimlerin bıraktığı borçları sorguluyorlar çok güzel. Suiistimaller, yolsuzluklar, usulsüzlükler varsa bunlar yargıya intikal ettirilmelidir. Bizi de gönderebilirler, bu işlerin üzerine giderim. Çünkü burada tüyü bitmemiş yetim hakkı söz konusudur. Ancak diğer yandan tasarruf tedbirleri gündemdeyken herkes bunu yapmaya mecbur. Belediyeler kamu kaynaklarını kullanıyorlar. İBB’nin harcamaları da sorgulanacaktır. Yurt dışına götürülen gazeteciler meselesi de hâlâ tartışılıyor. Belediyelerin SGK’ya, firmalara borçlarının olduğunu biliyoruz. İBB, 2 milyar lirayı konserlere, tanıtıma ayırıyorsa muhalefet bunun takibini yapmalı, tasarruf tedbirleri açısından sorgulanmalı. Belediyeler hem vatandaşlar tarafından, hem de belediye meclis üyeleri tarafından yakın takibe alınmalı. Harcamaların yerli yerinde olup olmadığı mutlaka denetlenmeli. Konser düzenlemek belediyelerin işi mi? Belediyeler yakın takibe alınsa, israflar, kayıp kaçaklar önlense, Türkiye bütçesinin iki yakası bir araya gelir.”