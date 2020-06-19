  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Roma Köprüsünden başlayarak, Millet Parkında sona erecek park projesi

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerine Roma Köprüsünden başlayarak, Millet Parkında sona erecek park projesi hakkında bilgi vererek, "Bu güzergah üzerinde 1 metrekarelik yok ve 40 bin metrelik park yapımına başladık.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 13:25:50 -
Roma Köprüsünden başlayarak, Millet Parkında sona erecek park projesi

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerine Roma Köprüsünden başlayarak, Millet Parkında sona erecek park projesi hakkında bilgi vererek, "Bu güzergah üzerinde 1 metrekarelik yok ve 40 bin metrelik park yapımına başladık. Hedefimiz 500 bin metrekare park yapmak" dedi.


Şahin, yaptığı açıklamada, "Osmaneli Şehitler Parkımız, Necip Fazıl Kısakürek Parkı, Tarih Parkımızla sadece ilçemizin değil çevremizdeki illerin, ilçelerinde piknik,gezi,mangal,spor için ilçemize gelen misafirlerimize de hizmet veriyor. Şehitler Parkımızla Necip Fazıl Kısakürek Parkımız arasında 2 bin metrelik uzunlukta ve 40 bin metrekarelik alanda yeni bir park yaparak iki parkımızı birleştiriyoruz. 40 bin metrekarelik yeni parkımızda bisiklet, yürüyüş yolları, mangal, piknik ve spor alanları yer alacak. Bir balık restaurant yer alacağı parkımızı yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Millet Bahçesi ve Roma Parkımızda tamamlandığında Osmaneli’nde 6 kilometre uzunlukta 500 bin metrekare büyüklüğünde büyükşehir ölçeğinde parklara, spor, piknik alanlarına, bisiklet ve yürüyüş yollarına sahip olacağız.Bu parklarımızda yer alan spor tesislerimizle spor kulüplerimiz için Antalya gibi kamp merkezi olacağız. Spor turizmi Osmaneli’nde çok ileri seviyeye bu tesislerimizle gelecek" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı