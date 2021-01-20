Roma İtalya Kupası'na veda etti

İtalya Kupası son 16 Turu'nda Roma ile Spezia karşı karşıya geldi. Roma için kolay geçmesi beklenen maç kabus gibi başladı. Spezia ilk 15 dakikada iki gol buldu. 6. dakikada Andrej Galabinov penaltıdan takımını öne geçirdi, 15.dakikada Riccardo Saponara farkı ikiye çıkardı.

Roma soyunma odasına girmeden farkı bire indirdi. 43. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Lorenzo Pellegrini, Roma'ya umut verdi.

Başkent ekibi 73. dakikada Henrikh Mkhitaryan ile beraberliği yakaladı. Normal süre 2-2 sona erince maç uzatmalara kaldı.

Uzatmalara Roma daha da kötü başladı ve bir anda dokuz kişi kaldı. Gianluca Mancini ve kaleci Pau Gomez gördükleri kartlarla takımlarını eksik bıraktılar.

Bu dakikadan sonra çok rahat bir futbol sergileyen Spezia, kendisine turu getiren golleri buldu. 107'de Daniele Verde, konuk takımı bir kez daha öne geçirdi. 119'da Saponara şık bir aşırtma ile kendisinin ikinci takımının dördüncü golüne imza attı.

4-2 sona eren maçın ardından çeyrek finale yükselen Spezia, Napoli ile eşleşti.

Roma ile Spezia, hafta sonunda bu sefer Serie A'da karşılaşacak.