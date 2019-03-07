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Roma, Francesco ile yollarını ayırdı

Milli futbolcu Cengiz Ünder’in de formasını giydiği Roma, Teknik Direktör Eusebio Di Francesco ile yollarını ayırdı.

07 Mart 2019 Perşembe 20:33
Roma, Francesco ile yollarını ayırdı

Milli futbolcu Cengiz Ünder’in de formasını giydiği Roma, Teknik Direktör Eusebio Di Francesco ile yollarını ayırdı.


UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Porto’ya 3-1 mağlup olarak Avrupa’ya veda eden İtalyan kulübü Roma’da kötü gidişatın faturası teknik direktör Francesco’ya kesildi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada tecrübeli hocanın görevine son verildiği açıklandı. İtalyan kulübü Francesco’ya kariyerinde de başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 20:33
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