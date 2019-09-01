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Roma derbisinde kazanan yok

Başkent derbisinde, Lazio ile Roma 1-1 berabere kaldı

01 Eylül 2019 Pazar 21:37
Roma derbisinde kazanan yok

ROMA (AA) – İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 2. haftasında oynanan başkent derbisinde Lazio ile Roma, 1-1 berabere kaldı.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan önemli derbi mücadelesini, hakem Marco Guida yönetti.

17. dakikada Laziolu Milinkovic-Savic’in Edin Dzeko'ya hareketini hakem Guida, penaltı olarak değerlendirdi. Penaltı atışını kullanan Aleksandar Kolarov, 19. dakikada Roma’yı 1-0 öne geçirdi.

Roma bu skorla soyunma odasına üstün şekilde gitti.

İkinci yarının 59. dakikasında Lazio, Luis Alberto ile maçta eşitliği sağladı: 1-1.

Mücadelede Lazio adına 4 top, Roma adına ise 2 top direkten döndü. Ezeli rakipler 6 kez gol ararken direklere takıldı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Lazio ile Roma yenişemedi ve iki takım da sahada 1’er puanla ayrıldı.

Ligde ilk haftayı galibiyetle kapatan Lazio, puanını 4'e çıkartırken, Roma ise ilk haftanın ardından bu hafta da öne geçtiği bir maçı beraberlikle tamamlayarak, 2 maçta 2 puan almış oldu.

Derbi mücadelesine Roma'da ilk onbirde başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder, 67. dakikada yerini Javier Pastore’ye bıraktı.

Bu arada, Lazio'nun fanatik seyircilerinin yeri olan Olimpiyat Stadı’nın kuzey kale arkası tribününde bulunan taraftarlar, 7 Ağustos’ta bir parkta başından vurularak öldürülen "Diabolik" adıyla bilinen eski tribün liderleri Fabrizio Piscitelli’nin resminden oluşan koreografi şov yaptı.



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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 21:37
  1. İtalya Serie A
  2. Lazio
  3. Roma

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