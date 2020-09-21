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Spor Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda Halep şampiyon oldu
Spor

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda Halep şampiyon oldu

Turnuvada 1 numaralı seribaşı olan Rumen Simona Halep, Roma'daki 3. finalinde mutlu sona ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 17:12:05 -
Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda Halep şampiyon oldu

ROMA (AA) - Roma Açık Tenis Turnuvası'nda 1 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, tek kadınlar finalinde karşılaştığı son şampiyon 2 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova'nın 2. sette oyuna devam edememesi üzerine şampiyon oldu.

Başkentte Foro Italico Spor Kompleksi'ndeki toprak kortlarda düzenlenen turnuvaya, final müsabakalarıyla devam edildi.

Merkez Kort’ta ilk olarak tek kadınlar finali yapıldı. Bu yılki finalde, bu turnuvada daha önce 2 kez final oynayıp kaybeden Rumen Simona Halep ile turnuvanın geçen yılki şampiyonu Çek Karolina Pliskova karşılaştı.

Mücadelenin ilk setinde Halep, rakibinin servislerini de kırarak, 6-0'lık üstünlük kurdu ve setlerde 1-0 öne geçti.

İkinci sette oyunlarda durum 2-1 Halep lehineyken, Pliskova ağlayarak maça devam edemeyeceğini belirterek çekildi. Böylece Simon Halep, Roma Açık tek kadınlarda şampiyon olurken, son 4 senede çıktığı 3. finalinde mutlu sona ulaşmayı başardı.

Halep'in şampiyonluk kupasını aldığı kupa törenine, Kovid-19 salgını nedeniyle İtalya'da uygulanan sıkı karantina nedeniyle dışarı çıkamayan ancak evlerinin teraslarında tenis oynayarak tüm dünyanın dikkatini çeken Carola ve Vittoria isimli İtalyan öğrenciler de katıldı.

Roma Açık'ta yerel saatle 17.00'de (TSİ 18.00) tek erkekler finalinde, dünya 1 numarası Sırp raket Novak Djokovic, turnuvanın 8 numaralı seribaşı Arjantinli Diego Schwartzman ile karşılaşacak.

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