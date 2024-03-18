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Dünya Roller değişti! Kuzey Kore, Rusya'ya can suyu vermiş
Dünya

Roller değişti! Kuzey Kore, Rusya'ya can suyu vermiş

Yeniakit Publisher
2024-03-18 19:49:00 -
Roller değişti! Kuzey Kore, Rusya'ya can suyu vermiş

Ukrayna'daki savaşın beklenenden uzun sürmesi Rusya'nın mühimmat stoklarını eritmişti. Kuzey Kore'nin devreye girmesiyle Rusya büyük bir skıntıdan kurtuldu. Sovyetler Birliği, geçmişte Kuzey Kore'ye büyük yardımlarda bulunmuştu.

Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik, Kuzey Kore'nin geçen yıldan beri Rusya'ya mühimmat ve askeri teçhizatla dolu yaklaşık 7 bin konteyner gönderdiğini açıkladı.

Shin, düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore'nin Rusya'ya yaklaşık 7 bin konteyner dolusu mühimmat ve askeri teçhizat yardımında bulunduğunu, söz konusu yardımların hem gemilerle hem de demir yoluyla gönderildiğini savundu.

Bakan Shin, bu yardımlar karşılığında Kuzey'in Rusya'dan yaklaşık 9 bin konteyner dolusu yardım aldığını da öne sürdü.

Japonya ve Güney Kore, sabah saatlerinde Kuzey Kore'nin 3'üncü Demokrasi Zirvesi'nden hemen önce Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne üç balistik füze fırlattığını bildirmişti.

Ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kuzey Kore'nin "provokasyonlarına" karşı Güney Kore'ye destek olmaya devam edeceklerini belirterek, Pyongyang'ın balistik füze fırlatmasını kınamıştı.
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Kaynak: AA

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