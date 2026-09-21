Rolland Sallai’den kötü haber! Macaristan milli takımı kadrosundan çıkarıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Süper Lig devi Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, yaşadığı sakatlık nedeniyle Macaristan Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.
Macaristan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Sallai'nin sakatlığı sebebiyle milli takım kadrosunda yer alamayacağı belirtildi.
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 29 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 74. dakikasında yerini Kazımcan Karataş'a bırakmıştı.