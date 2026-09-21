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Spor Rolland Sallai’den kötü haber! Macaristan milli takımı kadrosundan çıkarıldı
Spor

Rolland Sallai’den kötü haber! Macaristan milli takımı kadrosundan çıkarıldı

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Rolland Sallai’den kötü haber! Macaristan milli takımı kadrosundan çıkarıldı

Süper Lig devi Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, yaşadığı sakatlık nedeniyle Macaristan Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.

Macaristan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Sallai'nin sakatlığı sebebiyle milli takım kadrosunda yer alamayacağı belirtildi.

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 29 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 74. dakikasında yerini Kazımcan Karataş'a bırakmıştı.

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