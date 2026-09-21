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Eğitim Öğretmen-veli zirvesinde yeni dönem! Okul randevu sistemi resmen başladı
Eğitim

Öğretmen-veli zirvesinde yeni dönem! Okul randevu sistemi resmen başladı

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Öğretmen-veli zirvesinde yeni dönem! Okul randevu sistemi resmen başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, Okul Randevu Sistemi kapsamında velilerin MEBİM üzerinden okullarla görüşmek için telefonla randevu oluşturabileceğini açıkladı. Uygulamayla velilere 7 gün 24 saat randevu alma imkanı sağlanıyor.

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre; velilerin, öğrencilerinin eğitim ve gelişim durumları hakkında bilgi alabilmeleri, okul yönetimi ve eğitimcilerle daha etkin iletişim kurabilmeleri amacıyla 'Okul Randevu Sistemi' hayata geçirildi. Veli görüşmeleri, ülke genelinde yalnızca 'Okul Randevu Sistemi' üzerinden planlanarak yürütülüyor. Velilerin randevusuz ziyaretlerine ve öğrencinin velisi veya vasisi olmayan kişilerin okula girişine izin verilmiyor. Uygulama kapsamında veliler; okul idarecileri, öğretmenler ve rehber öğretmenlerle öğrencilerinin durumunu değerlendirmek, gelişimsel durumları hakkında bilgi edinmek, rehberlik hizmetlerinden yararlanmak, talep ve önerilerini iletmek amacıyla görüşme randevusu oluşturabiliyor.

 

MEBİM ÜZERİNDEN 7 GÜN 24 SAAT İŞLEM YAPILABİLİYOR

Veliler için Okul Randevu Sistemi’ne MEBİM de dahil edildi. MEBİM’in 444 0 632 hattı üzerinden 7 gün 24 saat hizmet alınabiliyor. İletişim Merkezi aracılığıyla okul yönetimi veya öğretmenle görüşmek isteyen veliler yeni randevu oluşturabildiği gibi daha önce oluşturdukları randevuları da iptal edebiliyor. MEBİM aracılığıyla oluşturulan randevular, ilgili okul tarafından değerlendiriliyor. Randevuyla ilgili değerlendirme sonucu hakkında veliye SMS veya e-posta yoluyla bilgilendirme yapılıyor. Öğretmen-veli görüşmelerinin daha güvenli ve planlı yürütülmesi amacıyla uygulanan Okul Randevu Sistemi, velilerin okul yönetimi ve eğitimcilerle iletişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda veliler 'okulrandevu.meb.gov.tr' internet adresinin yanı sıra e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) ve 'MEBİM 444 0 632' numaralı telefon hattı olmak üzere farklı kanallar üzerinden randevu sürecini başlatabiliyor.

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