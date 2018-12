Roll on ve deodorant lekesi kıyafetten nasıl çıkar?

ROLL ON VE DEODORANT LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Elbiselerin, badilerin, elbiselerin, gömleklerin ve siyah tişörtlerin koltuk altı kısmında ter izlerine benze sarı izler kullanım sonucunda ortaya çıkar. Roll on ve deodorant lekelerinden kesinlikle kurtulmak istiyorsanız kullanılacak olan yöntem ne olursa olsun kıyafetlerde lekeli olan kısımların kesinlikle ütülenmemesi gerekir. Bu en önemli ve dikkat edilmesi gereken bir detaydır. Ütü kullanımları yapılırsa lekeleri çıkartmak zorlaşır. Çünkü lekeler kıyafetlerin hemen iç dokusuna işler. Bundan kaynaklı olarak da lekeleri çıkarma işlemi oldukça zor bir hale gelir. Yani lekeleri çıkarma işlemi yapmak için mutlaka detaylara ve önemli püf noktalara dikkat etmek çok önemlidir.

ROLL ON VE DEODORANT LEKESİ ÇIKARMA

ROLL ON VE DEODORANT LEKESİNİ ÇIKARMA YÖNTEMLERİ

Deodorant ve roll on lekeleri çıkarma işlemleri için basit olan çamaşır yıkama kurallarının dışında bilgilere sahip olmak gerekmektedir. Lekeleri çıkarma için özel fonlar ve özel çabalar gerekmektedir. Bunun için;

TUZ KULLANIMI

deodorant ve roll on lekeleri konusunda deneyimli olan ev kadınları bir tutam tuzun lekeler konusunda uzman olduğunu bilirler. Bu tarz lekeler için tuz ile kıyafetin suda bastırılması gerekir. Bastırma işleminde kıyafetin 10 saat kalması sonrasında ılık suyla durulanması gerekir.

SİRKE

Beyaz sirke özellikle sarı olan ter lekeleri için iyi bir leke çıkarıcı olarak kullanılır. Lekeleri kısmı su ile ıslatın ve bir gece boyunca beyaz sirkenin içinde bekletin. Sabah olduğunda lekeli kıyafetleri ılık su yardımı ile temizleyin.

AMONYAK

Amonyak kullanımı herkes için gerçek bir cankurtarandır. Deodorant ve roll on lekelerini yenen bir madde olduğu için 2 ila 3 dakika içinde sorunu ortadan kaldırır. Amonyak seyreltirilerek kullanılmalıdır.