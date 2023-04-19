Roketsan’ın "TRLG-230 Füzeleri" Ukrayna savaşında ortaya çıktı

Roketsan tarafından geliştirilen TRLG-230 Lazer Güdümlü Karadan Karaya Füze Sistemi, geçtiğimiz yıllarda kullanıma sunulmuştu.

Bayraktar TB2 veyahut ANKA gibi bir insansız platformlardan lazer ile işaretlenen hedefi vurma kabiliyetine sahip TRLG-230’un, Azerbaycan’ın ardından Ukrayna’ya da ihraç edildiği kesinleşti.

SavunmaSanayiST.com tarafından derlenen bilgilere göre; Ukrayna Ordusu’nun 49. Topçu Tugayı, Ukrayna’daki cephe hattında bulunan TRLG-230 Çok Namlulu Lazer Güdümlü Karadan Karaya Füze Sistemi’ne ilişkin bir fotoğraf paylaştı.

Paylaşılan fotoğrafta; bir TRLG-230 Füze Taşıma ve Doldurma Aracı’nın, TRLG-230 Füze Fırlatma Sistemi’ne mühimmat ikmali gerçekleştirdiği görüldü. Ayrıca TRLG-230 bataryasına ait araçların, BMC üretimi olması da dikkat çekti.



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Roketsan’ın TRG-230 Füzesi üzerinden geliştirdiği TRLG-230, oldukça yeni bir konseptin üyesi. TRLG-230 Füzesi, uç kısmında bulunan lazer arayıcı başlık sayesinde, farklı platformlar tarafından lazer ile işaretlenen hedeflere yüksek hassasiyetle angaje olabiliyor.

İHA ve topçu birliklerinin müşterek harekat icra edebilmesi amacıyla geliştirilen TRLG-230, Azerbaycan Ordusu tarafından da aktif olarak kullanılıyor. Daha önce Ukrayna’nın TRLG-230’larına ait olduğu iddia edilen bazı görseller dolaşıma çıkmış olsa da bu fotoğraf ile birlikte ilk kez Ukrayna Ordusu’nun TRLG-230 tedarik ettiği teyit edildi.

TRLG-230 özellikleri

Milli imkanlarla geliştirilen TRLG-230 füzesinin azami menzili 60 kilometrenin üzerinde ve lazer arayıcı başlığıyla hedeflerini çok hassas bir şekilde vurma olanağına sahip. TRLG-230, lazer arayıcı başlığı sayesinde sahadaki diğer platformlar tarafından belirlenen hedefleri de vurabilmekte. Roketsan tarafından paylaşılan bir atış videosunda; Bayraktar TB2 SİHA tarafından işaretlenen bir hedefin, TRLG-230 ile vurduğu görülmüştü.

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