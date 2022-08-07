Roketsan'dan Deniz Kuvvetlerine dev teslimat

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan 16 adet TUZLA Sınıfı Karakol Botu’nun, Roketsan üretimi DSH Roketi ile teçhiz edilmesi kararlaştırılmıştı. Bu doğrultuda Roketsan, ilk kafile DSH Roketi teslimatını daha önce gerçekleştirmiş ve 12 botta kullanıma alınmıştı.

Edinilen bilgiye göre Roketsan, 2’inci kafile kapsamında 300 adet DSH Roketi’ni bu yılın sonuna kadar Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edecek. Bu teslimat ile birlikte kalan 4 adet TUZLA Sınıfı Karakol Botu da DSH Roketi ile donatılmış olacak.

DSH Roketi ve Atıcı Sistemi

Denizaltı Savunma Harbi [DSH] Roketi ve Atıcı Sistemi; su altı hedeﬂerine karşı geliştirilmiş, 500 – 2.000 m menzil ve 15 – 300 m derinlik aralığında kullanılabilen, su üstü platformunun silah yönetim sistemi ve sonarı ile entegre çalışabilen, otomatik yönlendirme yeteneğine sahip bir sistemdir.

Sistem hedeﬂere tekli veya salvo atış yapabilmekte ve ayarlanabilir tapa özelliği sayesinde roketlerin istenen derinlikte patlaması sağlanmaktadır. Yüksek infilaklı harp başlıklı DSH Roketi, duyarsız mühimmat özelliğine de sahiptir. Atıcı sistemin stabilizasyon, otomatik ve manuel yönlendirme özellikleri bulunmaktadır. Atış Kontrol Sistemi, su üstü platformu tarafından sağlanan seyir ve hedef bilgilerini kullanarak gerekli atış esaslarını hesaplamaktadır.

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