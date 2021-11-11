ROKETSAN'dan 150 kilometre menzilli yeni hava savunma füzesi müjdesi

SavunmaSanayiST.com Genel Yayın Yönetmeni Anıl Şahin’in sorularını yanıtlayan Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, SUNGUR Alçak İrtifa Hava Savunma Füzesi’nin seri üretime geçtiğini ve HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi’nin ise kısa süre içerisinde kullanıma sunulacağını açıkladı.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci’nin açıklamaları şu şekilde:

SUNGUR füzesi seri üretimde

"Şu anda SUNGUR, seri üretimine başlanılan bir platform. Yaklaşık 4 – 4.5 kilometre yükseklikte ve 8 kilometre menzildeki hava hedeflerini etki altına alabilecek, TEK-ER tarafından veya bir platform üzerinden kullanabilecek bir hava savunma sistemi. Şu anda SUNGUR’un omuzdan atılan versiyonu da dahil olmak üzere seri üretim faaliyetleri devam ediyor.

HİSAR-A+ Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi’mizi ise bu sene silahlı kuvvetlerimize teslim ettik. HİSAR-A+, aslında HİSAR ailesinin ilk üyesi. HİSAR-A+’ın özellikle dinamik olarak harp sahasında yer değiştirebilmesi ve çok esnek bir yapıya sahip olması hasebiyle, özellikle intikal halindeki birliklerin hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiş bir savunma sistemimiz.

HİSAR-O+, hem IIR hem de RF başlıklı füzelerle geliyor

HİSAR-O+ ise aslında iki versiyondan oluşuyor. Bir tanesi HİSAR-O+’ın görüntüleyici kızılötesi (IIR) arayıcı başlığa sahip versiyonu, onun da kabul testleri devam ediyor inşallah bu senenin sonuna doğru bitireceğiz ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim etmeye başlayacağız. HİSAR-O+’ın RF arayıcı başlıklı versiyonunun da testleri devam ediyor. Onun da 2022 yılı içerisinde bitirilmesini hedefliyoruz.

SİPER Blok-I’in ise 5 Kasım Cuma günü test atışını yaptık. Aslında bu ilk atış değildi, birçok atışını yaptık ancak Cuma günü gerçekten kabiliyet gösterimi açısından önemli bir seviyeyi geçmiş oldu.

SİPER Blok-I'in ardından 150 kilometre menzilli yeni füze

SİPER Blok-I Füzesi, SİPER Sistemi’nin sahada kullanılacağı ilk füzesi olacak. Tabi bunun sonrasında ise 150 kilometreye kadar menzili olan füzelerimizin geliştirilmesine de devam edilecek. SİPER Sistemi, 2023 yılında sahada görebileceğimiz bir hava savunma sistemimiz olacak.

SİPER tabi ki hava savunma şemsiyemizin en üst katmanını oluşturuyor. Savunma Sanayii Başkanı’mızın da vurguladığı gibi bundan sonra da geliştirilmeleri devam edecek. 2023 ve sonrasında değişik konfigürasyonlarda SİPER Füzeleri, silahlı kuvvetlerimizin hizmetine girecek.

Roketsan’da atış kontrol sistemi çalışmaları

Roketsan, aslında komple silah sistemini sağlayacak bir noktada olacak. Silah sistemi ve füze ile beraber tümüyle anahtar teslim bir çözüm oluşturmaya çalışıyor Roketsan. Çünkü hem silah sistemi hem komuta-kontrol sistemi hem de füzenin kendi yetenekleri, birbirinden ayrılmaz parçalar.

Bizim bu konuda çok uzun süredir çalışmakta olduğumuz ortaklarımız var ve bu ortaklarımızla iş birliğimizi devam ettiriyoruz. Ancak tabi ki Roketsan içerisinde daha yetenekli silah ve füze sistemlerinin geliştirilebilmesi için de kendi içerimizdeki çalışmalarımıza bir yandan devam ediyoruz."

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