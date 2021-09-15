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Teknoloji ROKETSAN geliştirdi... 3 farklı füzeyi ateşledi
Teknoloji

ROKETSAN geliştirdi... 3 farklı füzeyi ateşledi

ROKETSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "Kaideye Monteli CİRİT (KMC) Silah Sistemi", üç farklı füzeyi ateşledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 17:43:00 -
ROKETSAN geliştirdi... 3 farklı füzeyi ateşledi

Roketsan’ın 2014 yılında kalifiye ettiği Kaideye Monteli CİRİT Silah Sistemi, gelişimine başarıyla devam ediyor. Bugün kadar hem kara hem de deniz platformlarına entegre edilen ve çeşitli testlere tabi tutulan sistem, artık iki füze daha atım kabiliyetine sahip.

Yenilikçi bir yaklaşımla geliştirdiği füzelerin farklı platformlarından atışını sağlamayı hedefleyen Roketsan, bu amaçla farklı çözümler üretmeye devam ediyor. KMC Silah Sistemi ile 9-11 Mart 2021 tarihleri arasında çeşitli testler icra edildi. Konya’nın Karapınar ilçesinde bulunan atış sahasında gerçekleştirilen testler esnasında KMC Silah Sistemi; CİRİT, UMTAS ve L-UMTAS Füzeleri’ni ateşledi.

KMC Silah Sistemi; 4 adet UMTAS/L-UMTAS veya 8 (2×4) adet CİRİT Füzesi taşıyabilecek. Karma konfigürasyonda ise sistem, 2 adet UMTAS Füzesi ile 4 adet CİRİT Füzesi’ni aynı anda taşıyabilecek.

Stabilize tareti sayesinde 40 kilometre hıza kadar hareket halindeyken atış kabiliyeti sağlayan KMC Silah Sistemi, kullanıcıya 8 kilometre menzile kadar da yüksek vuruş kabiliyeti sunuyor. Bu sistem, ayrıca, üzerinde taşıdığı yüksek teknoloji ürünü elektro optik sistemle 20 kilometre menzile kadar da keşif ve gözetleme faaliyeti yürütebiliyor. KMC Silah Sistemi’ne, 7,62 mm Makineli Tüfek Entegrasyonu için de çalışmalar devam ediyor.

Milli imkanlarla geliştirilen KMC Silah Sistemi’ne ev sahipliği yapan platform ise yine bir Türk şirketi olan FNSS üretimi.

SavunmaSanayiST

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