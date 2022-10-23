ROKETSAN bombayı patlattı! Seri üretimi başlıyor

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, katıldığı bir programda "KARAOK Tanksavar Füzesi" ve "SUNGUR Portatif Hava Savunma Sistemi" hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Omuzdan atılabilen SUNGUR sisteminin testlerinin tamamlandığını ve seri üretiminin devam ettiğini aktaran İkinci, "Sungur'un 8.5 km menzili var. Tanksavar tarafında ise KARAOK ATGM var. Seri üretime artık çok yakın" diye konuştu.

Roketsan’ın 2016 yılında çalışmalarına başladığı KARAOK’un 2022 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırılması hedefleniyor. Roketsan’ın tanksavar füze ailesi, Tek Er Tarafından Kullanılan Kısa Menzilli At-Unut Tipi Tanksavar Silahı KARAOK ile genişliyor. KARAOK; hava hücum, hava indirme ve amfibi harekâtta, komando ve piyade taburlarının zırhlı ve mekanize birliklerini, 2.5 kilometreye kadar ulaşan menzillerde durdurma, geciktirme, kanalize etme ve imha etme görevlerinin, etkili bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak.

SUNGUR alçak irtifa hava savunma füzesi ise sırasıyla kaideye monteli (BMC Vuran üzerinde 2×2 lançer ile) ve tek er konfigürasyonunda envantere girmişti. SUNGUR füzesinin aynı zamanda roket motoru büyütülmüş bir sürümüyle ROKETSAN’ın IDEF21’de tanıttığı LEVENT hava savunma sisteminde kullanılması planlanıyor.

KARAOK Kısa Menzilli Tanksavar Füzesi

Tek Personel Tarafından Kullanılan Kısa Menzilli At-Unut Tipi Tanksavar Silahı KARAOK, üzerinde yer alan üretimi Kızılötesi Görüntüleyici Başlık sayesinde gece/gündüz görev yapabilecek, portatif bir füze sistemi. KARAOK; hava hücum, hava indirme ve amfibi harekâtta, tehditleri kısa menzilde durdurma, geciktirme, kanalize etme ve imha etme görevlerini gerçekleştirmek amacıyla kullanılabilmektedir.

Daha önce ROKETSAN tarafından yayımlanan ürün kataloğunda KARAOK’un menzili 1000 metre olarak belirtilmişti. Geliştirme çalışmaları devam eden KARAOK’un menzilinin Ocak 2021’de yayınlanan katalogda 2500 metreye yükseltildiği bilgisi paylaşılmıştı.

2016 yılında çalışmalarına başlanan KARAOK’un 2022 yılının sonuna doğru Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine kazandırılması hedefleniyor. KARAOK, özellikle meskûn mahal muharebenin gerçekleştiği, nispeten daha kısa menzile ve daha az geri tehlike bölgeye sahip hafif portatif tanksavar füzelerin ihtiyaç duyulduğu her muharebe ortamında başarıyla kullanılabilecek.

KARAOK’un teknik özellikleri

DefenceTürk