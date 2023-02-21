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Teknoloji ROKETSAN BAE için füze geliştirecek! İmzalar atıldı
Teknoloji

ROKETSAN BAE için füze geliştirecek! İmzalar atıldı

Roketsan ve Tawazun, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için müşterek olarak füze sistemleri geliştirecek.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 18:47:00 -
ROKETSAN BAE için füze geliştirecek! İmzalar atıldı

Birleşip Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenen IDEX 2023 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, ikinci gününde devam ediyor. Fuarda Türk savunma sanayii, tarihinin en yüksek katılımıyla boy gösteriyor. IDEX kapsamında Roketsan ile BAE savunma sanayii sektörünün çatı kuruluşu Tawazun arasında bir mutabakat muhtırası (MoU) imzalandı.

MoU için imzaları, Roketsan CEO’su Murat İkinci ve Tawazun CEO’su Muammar Abdulla Abushehab attı. Mutabakat Zaptı kapsamında Tawazun Council ve ROKETSAN, BAE’ye en yeni teknolojileri ve rekabetçi sistem çözümlerini sunmak için yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edecek.

"Speed is the new stealth"

Edinilen bilgiye göre; Mutabakat Zaptı, her iki şirketin de yüksek hassasiyetli ve yüksek hızlı füze sistemleri geliştirmek için kaynak ayırmasını ve “hız yeni görünmezliktir (speed is the new stealth)” kabiliyetlerini ön plana çıkarmasını amaçlıyor. Bu sebepten ötürü iş birliğinin, seyir füzeleri ile gemisavar füzeleri kapsadığı tahmin ediliyor.

Muammar Abdulla Abushehab imzalarla ilgili olarak şunları söyledi:

"ROKETSAN ile ortaklık, gelişimde bir kilometre taşıdır ve Tawazun Council’in başarılı ve ciddi ortaklıklar kurma konusundaki kararlılığının kanıtıdır."

ROKETSAN CEO’su Murat İkinci ise IDEX’e katılmaktan ve Türkiye ile BAE arasında yeni bir ticaret köprüsü kurmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

IDEX’in ilişkileri derinleştirmek ve yeni ortaklar bulmak için bir fırsat olarak önemini vurgulayan İkinci, yeni anlaşmanın iki ülke arasında savunma sanayiinde karşılıklı işbirliğinin hızlanmasına yol açacağını belirtti.

SavunmaSanayiST

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Yorumlar

İbrahim sarı

Hedef KIZILELMA ya Varıncaya dek durmak yok yola devam zincirler kırılsın sandıklar patlasın
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