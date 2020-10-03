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Dünya 'Roketler ülkemize düşüyor' Savaşan iki ülkeyi uyardılar
Dünya

'Roketler ülkemize düşüyor' Savaşan iki ülkeyi uyardılar

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Azerbaycan ile Ermenistan savaşında ülkelerine roket ve havan toplarının düştüğünü belirterek iki ülkeye uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 14:34:00 - 2020-10-03 14:37:38
'Roketler ülkemize düşüyor' Savaşan iki ülkeyi uyardılar

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik düzenlediği saldırılar sonrası Azerbaycan kapsamlı harekatlarla Ermeni güçleri püskürttü. Ermenistan işgali altındaki çok sayıda bölge kurtarılırken, çok sayıda Ermenistan askeri de öldürüldü. Karabağ'daki savaş 7. gününde devam ederken, İran'dan iki ülkeye uyarı geldi.

"Ciddi biçimde uyarıyoruz"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Karabağ'da yaşanan savaşta İran topraklarına düşen havan topları ve roketlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bölgedeki hareketliliği hassasiyetle izlediklerini belirten Hatibzade, "Çatışmanın taraflarından topraklarımıza yönelik hiçbir taciz kabul edilemez. Tüm tarafları bu konuda gerekli dikkati göstermeleri konusunda ciddi bir biçimde uyarıyoruz." dedi. Hatibzade, ayrıca Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

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