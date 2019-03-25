“Roket atışı kasıtlı değildi”

Münübe Yılmaz

Hamas yetkilileri, bu sabah erken saatlerde Gazze’de Hamas kontrolündeki bir bölgeden atıldığı tepit edilen ve Tel Aviv’de isabet ettiği evin yıkılmasına sebep olan roket hakkında açıklama yaptı. Yetkililer sabah yapılan roket atışının kasıtlı olarak başlatılmadığını, aksine kaza ile gerçekleştiğini ifade ettiler. Arap medyası Hamas’ın gerçekleşen hadise ile ilgili ayrıca bir soruşturma da başlatacağına yer verirken, Hamas’ın İsrail’i roket atışına karşılık vermemesi konusunda uyarıdığını vurguladı. Hamas yetkilileri yaptıkları açıklamada “İsrail’i Gazze’ye herhangi bir saldırı hareketinde bulunmaması konusunda uyarıyoruz. Eğer bu kaza İsrail tarafından bir saldırı olarak algılanıp, karşı atağa geçilirse, biz de bunun cevabını veririz” ifadelerine yer verdiler. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 4 gün kalmak için Pazar günü Washington’a geldiği ziyareti erkenden sonladıracağını duyurduğu açıklamasında “İsrail’e karşı ciddi bir saldırı yapılmıştır ve biz bunun karşılığını ağır bir şekilde vereceğiz. ABD Başkanı Donald Trump ile görüşür görüşmez İsrail’e geri döneceğim” ifadesinde bulundu. Öte yandan Yehudit Party üyesi avukat Ben Gvir ise, İsrail’e yapılan her roket atışı için 30 Filistinli’nin öldürülmesi gerektiğini dile getirdi. Gazze Şeridi’ndeki protestoların yıldönümü olması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri açıklamasının ardından gerginliğin tırmandığı bölgede İsrail güçlerinin Filistinliler’e yönelik saldırıları durmadan devam ederken, saldırılarda bir Filistinlinin de hayatını kaybettiği duyurulmuştu.