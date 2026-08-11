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Gündem Rojin Kabaiş dosyasında yeni gelişme: Rektör ile yeğeninden DNA örneği alındı
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Rojin Kabaiş dosyasında yeni gelişme: Rektör ile yeğeninden DNA örneği alındı

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Rojin Kabaiş dosyasında yeni gelişme: Rektör ile yeğeninden DNA örneği alındı

Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Van YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli ile yeğeni Enes Şevli’den de DNA örneği alındı. Rektör Hamdullah Şevli’nin adı çeşitli tartışmalar nedeniyle daha önce de kamuoyunun gündemine gelmişti. Dosyada rektörün otopsi sürecindeki varlığı ve soruşturmayla ilgili bazı iddialar tartışma konusu olmuş, konu TBMM’ye taşınan soru önergelerine de yansımıştı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi Rojin Kabaiş’in 2024 yılında yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile yeğeni Enes Şevli’den DNA örneği alındı. Kabaiş ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut da söz konusu bilgiyi doğruladı.

Kabaiş’in bedeninde daha önce iki farklı erkeğe ait DNA profillerinin tespit edildiği soruşturma kapsamında, alınan yeni örneklerin dosyadaki mevcut DNA bulgularıyla karşılaştırılması bekleniyor.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar çok sayıda kişiden DNA örneği alınmıştı. 2025 yılında Van Barosu tarafından yapılan açıklamada, kıyaslamaya tabi DNA profili sayısının 195’e ulaştığı bildirilmişti. 2026 yılında Rojin Kabaiş ailesinin, Rektör Hamdullah Şevli’den de DNA örneği alınmasını talep ettiği kamuoyuna yansımıştı.

Rektör Hamdullah Şevli’nin adı, Rojin Kabaiş dosyasındaki çeşitli tartışmalar nedeniyle daha önce de kamuoyunun gündemine gelmişti. Dosyada rektörün otopsi sürecindeki varlığı ve soruşturmayla ilgili bazı iddialar kamuoyunda tartışma konusu olmuş, konu TBMM’ye taşınan soru önergelerine de yansımıştı.

NELER OLMUŞTU

Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te üniversite kampüsündeki kız öğrenci yurdunda annesiyle yaptığı telefon görüşmesinde markete gideceğini söyledi.

28 Eylül 2024'te Van Gölü sahilinde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve bir şişe su bulundu.

Arama çalışmaları çok dar bir alanda, Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsü ve göl etrafında yoğunlaştı. Üniversitenin yanındaki Bardakçı köyüne arama çalışması genişletilmedi.

Eylül 2025’te Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin talebiyle Rojin Kabaiş’in ölümünün aydınlatılmasını, etkin soruşturma yapılmasını isteyen sosyal medya gönderilerine erişim engeli getirildi.

Van ve Diyarbakır Baroları, 25 Eylül'de soruşturmada "ciddi ihmaller" olduğu iddiasıyla Adli Tıp Kurumu hakkında suç duyurusunda bulundu. İki baroya göre Adli Tıp Kurumu, Rojin Kabaiş'den DNA örneklerinin vücudunun hangi bölgelerden alındığına dair kritik bilgiyi açıklamadı. Barolar bu eksikliğin soruşturmanın seyrini doğrudan etkilediğini savunuyor. ATK, 10 Ekim tarihli raporunda -Rojin'in bulunmasından 1 yıl sonra iki farklı erkeğe ait tespit edilen DNA’nın göğüs ve vajina bölgesinden alındığı bilgisine yer verdi.

Dezenformasyon çetesine Bakanlıktan tokat gibi cevap! Rojin Kabaiş yalanı ellerinde patladı!
Dezenformasyon çetesine Bakanlıktan tokat gibi cevap! Rojin Kabaiş yalanı ellerinde patladı!

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