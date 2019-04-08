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Rohingyalı Müslümanlar Malezya sahillerinde

Malezya sahillerinde, bu sabah erken saatlerde Bangladeş ve Myanmar'dan kaçıp, botlarla Kuala Lumpurkasabalarına gelen 37 Rohingyalı Müslüman bulundu.

08 Nisan 2019 Pazartesi 11:14
Rohingyalı Müslümanlar Malezya sahillerinde

Münübe Yılmaz

Rohingyalı Müslümanlar’ın 2015 yılında Myanmar’dan çıkışının yasaklanmasıyla beraber düşüşe geçen göçmen sayısı yeniden hareketlendi. Bangladeş ve Myanmar’da yaşayan onlarca Rohingyalı Müslüman Malezya’ya ulaşmak için botlarla yola düştü. Bu sabah saatlerinde Malezya sahillerinde, Simpang Empat kasabası dolaylarında 37 Rohingyalı Müslüman erkek bulundu. Malezyalı bir yetkili yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtirken, “Göçmenlerin önce büyük bir botla yola çıkip, ardından daha küçük botlara geçerek farklı yerlere ulaştıklarına inanıyoruz” açıklamasında bulundu. Rohingyalı Müslüman göçmenlerin tam olarak nereden geldiklerini araştırdıklarını belirten polis memurları, insan kaçakçılarının işin içerisinde bulunmalarının muhtemelen olduğunu vurguladılar. Yetkililer, Malezya sahillerinde bulunan 37 kişi ile beraber, 2015 yılından sonra düşen göçmen sayısının yeniden artmasından endişe duyduklarını dile getirdiler.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 11:14
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