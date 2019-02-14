0553 313 94 23

Rodriguez: "ABD yardım adı altında bizi zehirleyecek"

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD’nin tahsis ettiği ve Kolombiya’daki Cucuta kentinde depolanan gıda yardımının kanserojen maddeler içerdiğini ve tüketenleri zehirleyeceğini iddia etti.

14 Şubat 2019 Perşembe 10:28
Rodriguez: "ABD yardım adı altında bizi zehirleyecek"

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD’nin tahsis ettiği ve Kolombiya’daki Cucuta kentinde depolanan gıda yardımının kanserojen maddeler içerdiğini ve tüketenleri zehirleyeceğini iddia etti.


Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez bir televizyon programına yaptığı açıklamada, "Bu yardımların kanserojen madde içerdiği çeşitli bilimsel çalışmalar tarafından kanıtlanmıştır” dedi. ABD’nin bağış adı altında Venezuelalıları zehirleyeceğini iddia eden Başkan Yardımcısı, “Bu insani yardımla biyolojik silahlarını insanlarımız üzerinde kullanmak istediklerini söyleyebilirim” iddiasında bulundu.


Yapılmak istenen insani yardımları, "ucuz bir gösteri" ve "bir hakaret" olarak nitelendiren Rodriguez, aslında ABD’nin önderliğindeki muhalefet ve bölge hükümetlerinin Venezuela’nın yardımına ihtiyacı olduğunu belirtti.



OAS, Cuma günü olağanüstü toplanacak


Amerikan Ülkeler Örgütü Daimi Konseyi (OAS), Venezuela’daki durumu analiz etmek için Cuma günü olağanüstü bir oturum çağrısında bulundu. Washington’daki OAS merkezinde gerçekleşecek toplantıda, 10 Ocak’ta alınan Juan Guaido’nun başkan olarak tanıma kararının takibine karar verilmesi bekleniyor.



Gözaltı sayısı 989’a ulaştı


Venezuela’da Ocak ayında başlayan protesto gösterileriyle beraber gözaltı sayısının 989’a ulaştığı açıklandı. Venezuela Ceza Forumu (ONG) tarafından yapılan açıklamada gözaltındakilerin 11’inin yaşının reşit olmadığı, 8’inin ise yerli halktan olduğu bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 10:28
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriyeli genç motosikletle ölümü hiçe saydı
    1. Suriyeli genç motosikletle ölümü hiçe..
    2. Samsun millet bahçesinin ihalesi..
    3. Mersin’de terör operasyonu
    4. Okulda cıva kabusu devam ediyor
    5. Amcasını öldüren zanlı saklandığı evde..
    6. FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem..
    7. Aydın'da tarihi eser kaçakçılığı..
    8. Silopi’de kanser erken teşhis semineri
    9. Online bilgi yarışması Hadi'yi Alex de..
    10. (Özel) Dehşet veren kaza kameralara..
    11. Sultangazi'de inanılmaz soygun! Duvarı..
    12. İki ayağı ve bir kolu kesildi yine..
    13. TCMB döviz depo ihalesinde teklif 2..
    14. Gözaltına alınan komiser yardımcıları..
    15. "Adli ve idari hakim alımında ehliyet..
    16. İstanbul’da Göbeklitepe fotoğraf..
    17. Vali Bektaş, Havalimanı’nda ILS..
    18. Merkez Bankası'ndan "sıkı duruş" mesajı
    19. Usta: "Samsun’da istihdamda problem..
    20. "Kalbindeki yetmezliği" aşkla tamamladı
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?