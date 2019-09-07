0553 313 94 23

Rodallega'dan Falcao sözleri: Galatasaray’da çok gol atacak

Denizlispor'un Kolombiyalı yıldızı Hugo Rodallega, Galatasaray'ın yeni transferi ve vatandaşı olan Radamel Falcao hakkında açıklamalarda bulundu.

07 Eylül 2019 Cumartesi 12:46
Rodallega'dan Falcao sözleri: Galatasaray’da çok gol atacak

Trbzonspor'dan sezon başında Süper Lig’in yeni ekibi Denizlispor’a transfer olanHugo Rodallega, Galatasaray’a gelen vatandaşı Radamel Falcao hakkında konuştu. Kolombiyalı yıldız, “Falcao ile sohbet ettik. Galatasaray taraftarından çok etkilendi. İlgiden çok memnun. Kendisini mükemmel bir atmosferde hissetti. Şu anda tek istediği şey sahaya çıkmak. Bunun için sabırsızlanıyor. Falcao, dünyanın en iyilerinden biri. Büyük bir karaktere sahip. Galatasaray’da çok gol atacak. Aramızda gol krallığı konusunda bir yarış olmaz” ifadelerine yer verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 12:46
  1. Hugo Rodallega
  2. Radamel Falcao
  3. Denizlispor
  4. Galatasaray
  5. Kolombiya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünyada nesli tükenme tehlikesi altında! Adıyaman'da evin bahçesinde görüldü
    1. Dünyada nesli tükenme tehlikesi..
    2. ABD’ye ihracatta dikkat çeken artış
    3. Otomobilin LPG deposunda 20 kilo 454..
    4. Avcılar'da havai fişek yasaklandı
    5. Kılıçdaroğlu: “Demokratik yollarla..
    6. "Türkiye'ye 2-3 yıl içinde 1 milyon..
    7. Bakanlık 'Terminatörleri' sahaya sürdü!
    8. Rus römorkörü Boğaz'dan geçti
    9. Dünyada nesli tükenmekte olan kuş..
    10. Konak Belediyesi’nin standı ilgi odağı..
    11. Arılar tarım işçilerine saldırdı: Çok..
    12. Görevini uzayda tamamlayan insansı..
    13. Akbank’tan TLREF endeksli ticari kredi
    14. Fiat 500 Dolcevita Türkiye’de
    15. Şov peşinde koşan İmamoğlu İstanbul'u..
    16. "Şans" sezaryenle geldi
    17. Kuşadası’nda Kurtuluş Bayramı coşkusu
    18. Kırtasiyelerde okul telaşı başladı
    19. Didim’de Eğitim Sen’li 3 öğretmen..
    20. Konak’tan okullara temizlik harekatı
    21. Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik telefonu
    22. Fındık bahçesinde Hint keneviri..
    23. Kılıçdaroğlu’ndan ‘Yenikapı şovu’ ile..
    24. Bit temizliği nasıl yapılır? Saç..
    25. Mardin'de çıkan çatışmada acı haber
    26. Kürt siyasetçi Galip İlhaner’den..
    27. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna:..
    28. Arılar tarım işçilerine saldırdı: 19..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle..
    30. Aslıhan Karalar kimdir? Aslıhan..
    Canan Kaftancıoğlu'ndan mahkemede skandal hareket
    Canan Kaftancıoğlu'ndan mahkemede skandal hareket
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...