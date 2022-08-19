Rockefeller'a yakın bilim adamı: Küresel nüfus 1 milyara düşürülmeli

Rockefeller ailesinin üçüncü kuşaktan en yaşlı üyesi olan ve 2017 tarihinde hayatını kaybeden David Rockefeller'a yakınlığı ile bilinen bilim adamı Dennis Meadows'tan şaşırtıcı bir açıklama geldi.

"Dünya nüfusu 1 milyara düşürülmeli"

Refah seviyesine ulaşmanın yollarından bahseden Meadows, "Yüksek refah seviyesine ulaşmak için barışçıl yollarla dünya nüfusu 1 milyara kadar düşürülmeli" dedi.

Meadows açıklamalarında, “Gezegen bir milyar insanı destekleyebilir. Ne kadar özgürlüğe ve ne kadar maddi tüketime sahip olmak istediğinize bağlı olarak belki iki milyar olabilir" ifadelerini kullandı.

"Dünya nüfusunun düşüşü şiddetle değil başka yollarla çözülmeli "

Açıklamalarının devamında Meadows, "Umarım bu medeni bir yolla gerçekleşir. Demek istediğim özel bir yolla. Huzurlu bir yolla, ancak huzur, herkesin mutlu olduğu anlamına gelmez. Ancak bu yolun şiddetle değil başka yollarla çözüldüğü anlamına gelir ki demek istediğim bu. Yani şu anda 7 milyar insan var ama 1 milyar insanımız olacak. Geri inmemiz gerekiyor. Umarım bu yavaş bir şekilde olur ve eşit bir şekilde." dedi.