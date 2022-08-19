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Dünya Rockefeller'a yakın bilim adamı: Küresel nüfus 1 milyara düşürülmeli
Dünya

Rockefeller'a yakın bilim adamı: Küresel nüfus 1 milyara düşürülmeli

Dünyanın en zengin ailelerinden olan Rockefeller'in üyesi David Rockefeller'in kurucusu olduğu “Club Of Rome”da yer alan Dennis Meadows, dünya nüfusuna dair açıklamalarıyla gündeme düştü.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 02:59:00 -
Rockefeller'a yakın bilim adamı: Küresel nüfus 1 milyara düşürülmeli

Rockefeller ailesinin üçüncü kuşaktan en yaşlı üyesi olan ve 2017 tarihinde hayatını kaybeden David Rockefeller'a yakınlığı ile bilinen bilim adamı Dennis Meadows'tan şaşırtıcı bir açıklama geldi.

"Dünya nüfusu 1 milyara düşürülmeli"

Refah seviyesine ulaşmanın yollarından bahseden Meadows, "Yüksek refah seviyesine ulaşmak için barışçıl yollarla dünya nüfusu 1 milyara kadar düşürülmeli" dedi.

Meadows açıklamalarında, “Gezegen bir milyar insanı destekleyebilir. Ne kadar özgürlüğe ve ne kadar maddi tüketime sahip olmak istediğinize bağlı olarak belki iki milyar olabilir" ifadelerini kullandı.

"Dünya nüfusunun düşüşü şiddetle değil başka yollarla çözülmeli "

Açıklamalarının devamında Meadows, "Umarım bu medeni bir yolla gerçekleşir. Demek istediğim özel bir yolla. Huzurlu bir yolla, ancak huzur, herkesin mutlu olduğu anlamına gelmez. Ancak bu yolun şiddetle değil başka yollarla çözüldüğü anlamına gelir ki demek istediğim bu. Yani şu anda 7 milyar insan var ama 1 milyar insanımız olacak. Geri inmemiz gerekiyor. Umarım bu yavaş bir şekilde olur ve eşit bir şekilde." dedi.

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Yorumlar

Üsküdarlı

Adam “nerede çokluk orada .okluk” lafının anlamını iyi anlamış. Ama bizimkilere sorarsan tam tersi, hala “iri ola kabak ola” düşüncesine hakim. Dünya nüfusu bir milyar ilken ne have ne çevre kirlenmesi vardı hem de tabiattan üretilen yiyecek herkese yetiyordu. Şimdi sekiz milyara dayandı da ne oldu yani? Kim daha mutlu? Ancak kapitalistlere daha ucuza çalışacak köleler çoğaldı.

nur

başta sen intihar et 6.000.999 düşsün
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