Rockefeller ajanlarını Türkiye'de harekete geçirdi! Skandal adım... Bakın ne yapacaklar

Araştırmacı yazar Murat Akan, Rockefeller Vakfı konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Murat Akan, Rockefeller Vakfı'nın etki ajanları ile insanoğlunu kandırmaya çalıştığını öne sürdü.

Kişisel Youtube kanalı üzerinden konuşan Murat Akan, "Rockefeller Vakfı dünya genelinde tıbbi ajanlar kullandığını itiraf etti. Vakıf etki ajanı kullanmaya başladı. Bunlar bildiğiniz ajan değil. İnsanların fikirlerini değiştirmek için tutulan kişiler... Yani gazeteci, asker, akademisyen vs... Bunlara ayrılan para 10,5 milyon dolar olarak belirlenmiş. Ek olarak Rockefeller Vakfı ve Melinda Gates Vakfı ortak çalışıyor. Bu projenin ismi Mercury Projesi olarak geçiyor. Yani bu ajanlar kim sıvı karşıtı, kim aşı karşıtı belirleyip onları fişliyor. Bu projenin uygulanacağı ülkeler Kanada, Fildişi Sahili, İngiltere, Fransa, Gana, Kenya, Haiti, Meksika, İspanya, Ruanda ve ABD'de üniversiteler görevlendirildi. Proje 22 Ağustos itibariyle başladı. Amaçları şudur, tüm insanları sıvılamaktır. Yakında Türkiye'ye de gelecekler. Ama resmi olmayan bir olay bu, Türkiye'de 4 ay önceden başladılar. Yani bizim ülkemizde de varlar. Kendilerini deşifre etmek istemiyorlar. Uyanık olmak lazım. Bunları başkalarına da anlatmak lazım." dedi.