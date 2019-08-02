Robotik’te Türkiye’yi temsil edecekler

Cemal Almış İstanbul

Teknoloji ve inovasyon odaklı büyüme ile öne çıkan Güney Kore’de Türkiye rüzgarı esecek. Bu yıl, Uluslararası Robot Sporları Birliği Federasyonu tarafından Güney Kore’nin Changwon şehrinde, Dünya Robot Yarışması düzenlenecek.

8-16 Ağustos tarihleri arasında 23’üncüsü düzenlenecek olan yarışmada Türkiye’yi, Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi temsil edecek. Otonom Yürüyüş ve Akıllı Şehir Yarışları kategorilerinde yüzlerce adayı geride bırakın Güngörenli İHL öğrencilerine, Güngören Belediyesi sponsor oldu.

Güngören Belediye Başkanı Dr. Mimar Bünyamin Demir, “Toplumda geleceğin mesleği robotik konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bilimsel düşünebilen, girişimci ve rekabetçi bireyler ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacaktır. Öğrencilerimiz yapay zeka ve endüstri 4.0 ile çağı yakalamamızı sağlayacak” şeklinde konuştu.