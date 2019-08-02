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Robotik’te Türkiye’yi temsil edecekler

Bu yıl, Güney Kore’de düzenlenecek Dünya Robot Yarışması'nda Türkiye'yi, Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi temsil edecek.

02 Ağustos 2019 Cuma 11:26
Robotik’te Türkiye’yi temsil edecekler

 Cemal Almış  İstanbul 

Teknoloji ve inovasyon odaklı büyüme ile öne çıkan Güney Kore’de Türkiye rüzgarı esecek. Bu yıl, Uluslararası Robot Sporları Birliği Federasyonu tarafından Güney Kore’nin Changwon şehrinde, Dünya Robot Yarışması düzenlenecek.

8-16 Ağustos tarihleri arasında 23’üncüsü düzenlenecek olan yarışmada Türkiye’yi, Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi temsil edecek. Otonom Yürüyüş ve Akıllı Şehir Yarışları kategorilerinde yüzlerce adayı geride bırakın Güngörenli İHL öğrencilerine, Güngören Belediyesi sponsor oldu.

Güngören Belediye Başkanı Dr. Mimar Bünyamin Demir,Toplumda geleceğin mesleği robotik konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bilimsel düşünebilen, girişimci ve rekabetçi bireyler ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacaktır. Öğrencilerimiz yapay zeka ve endüstri 4.0 ile çağı yakalamamızı sağlayacak” şeklinde konuştu.


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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 11:26
  1. İstanbul
  2. Güngören İTO Kız Anadolu
  3. Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
  4. Güngören Belediye
  5. Bünyamin Demir
  6. Otonom Yürüyüş ve Akıllı Şehir Yarışları
  7. Güngören Belediyesi
  8. Uluslararası Robot Sporları Birliği Federasyonu
  9. Dünya Robot Yarışması

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