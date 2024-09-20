  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Robot Sophia CHP’ye pahalıya patladı
Gündem

Robot Sophia CHP’ye pahalıya patladı

Yeniakit Publisher
2024-09-20 07:18:00 -
Robot Sophia CHP’ye pahalıya patladı

CHP Lideri Özgür Özel’in İzmir Fuarı’nın kurdelesini birlikte kestiği insansı robot Sophia’nın 3 gün için 2.6 milyon liraya kiralandığı ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu yıl 93'üncüsü düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılış kurdelesini, insansı robot Sophia ile birlikte kesti. Sanatçı Okan Bayülgen, Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan ile birlikte TechTalks'ta yer alan Sophia, fuar ziyaretçilerinin büyük ilgisiyle karşılaştı.

Dijital deneyim ve sergi alanında sanat eserlerini inceleyen Sophia'nın bir sokak kedisi ile temas kurması renkli görüntülere yol açtı. Bu denli ilgi gören Sophia'nın, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale ile kiralandığı belirlendi.

Kamu İhale Kurumu tarafından yayınlanan sonuç ilanına göre belediyenin fuarcılık şirketi İZFAŞ'ın robot için Culina Event Organizasyon ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi'ne 3 günlüğüne KDV hariç 2 milyon 647 bin 744 lira ödediği ortaya çıktı. Sophia'ya 3 günlüğüne 2.6 milyon lira ödenmesi tepkileri de beraberinde getirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili üyesi Uğur İnan Atmaca, hem Sophia hem de Özel'in "Yüzlük rakı 140 lira olacak" açıklamasına gönderme yaparak, "Sayın Özel, 10 yıl sonra rakı fiyatının 140 TL olacağına dair bir açıklama yaptı. Robot Sophia'nın 3 gün için aldığı 2 milyon 647 bin TL için bir şey diyecek mi?" dedi.

Alkol alan şahıs bakın kendine ne yaptı! Özgür Özel işte bunları vadediyor
Alkol alan şahıs bakın kendine ne yaptı! Özgür Özel işte bunları vadediyor

Gündem

Alkol alan şahıs bakın kendine ne yaptı! Özgür Özel işte bunları vadediyor

12 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel’e iktidar olma tüyosu: Normalleşme, sertleş!
12 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel’e iktidar olma tüyosu: Normalleşme, sertleş!

Siyaset

12 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel’e iktidar olma tüyosu: Normalleşme, sertleş!

Başkan Erdoğan ve Özgür Özel ABD'ye gidiyor
Başkan Erdoğan ve Özgür Özel ABD'ye gidiyor

Siyaset

Başkan Erdoğan ve Özgür Özel ABD'ye gidiyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23