Robot Sophia CHP’ye pahalıya patladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu yıl 93'üncüsü düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılış kurdelesini, insansı robot Sophia ile birlikte kesti. Sanatçı Okan Bayülgen, Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan ile birlikte TechTalks'ta yer alan Sophia, fuar ziyaretçilerinin büyük ilgisiyle karşılaştı.

Dijital deneyim ve sergi alanında sanat eserlerini inceleyen Sophia'nın bir sokak kedisi ile temas kurması renkli görüntülere yol açtı. Bu denli ilgi gören Sophia'nın, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale ile kiralandığı belirlendi.

Kamu İhale Kurumu tarafından yayınlanan sonuç ilanına göre belediyenin fuarcılık şirketi İZFAŞ'ın robot için Culina Event Organizasyon ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi'ne 3 günlüğüne KDV hariç 2 milyon 647 bin 744 lira ödediği ortaya çıktı. Sophia'ya 3 günlüğüne 2.6 milyon lira ödenmesi tepkileri de beraberinde getirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili üyesi Uğur İnan Atmaca, hem Sophia hem de Özel'in "Yüzlük rakı 140 lira olacak" açıklamasına gönderme yaparak, "Sayın Özel, 10 yıl sonra rakı fiyatının 140 TL olacağına dair bir açıklama yaptı. Robot Sophia'nın 3 gün için aldığı 2 milyon 647 bin TL için bir şey diyecek mi?" dedi.