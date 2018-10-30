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Robot Sophia, Azerbaycan'dan vize aldı

Hong Kong'lu araştırmacılar tarafından geliştirilen insansı robot Sophia, Suudi Arabistan'dan aldığı vatandaşlıktan sonra bir ilke daha imza attı ve Bakü Ulsulararası Havalimanı’ndan vize aldı.

30 Ekim 2018 Salı 14:38
Robot Sophia, Azerbaycan'dan vize aldı

Suudi Arabistan’dan vatandaşlık alan ve tarihe kimlik sahibi ilk robot olarak geçen Sophia, Bakü Ulsulararası Havalimanı’nda vize alarak bir kez daha tarihe geçti.

"Bakü'nün eşsiz mimari tarzı..."

Azerbaycan’da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le buluşan Sophia, “Sayın Cumhurbaşkanı, sizinle tanıştığıma memnun oldum. Azerbaycan’dan çok etkilendim. Bakü’nün eşsiz mimari tarzını, modern binalarını ve diğer teknolojik başarılarını gördüm” ifadelerini kullandı.

"Bizi mutlu etti"

Aliyev ise, Sophia’ya “Yoğun programınızın arasında Azerbaycan’ı ziyaret etmeniz bizi çok mutlu etti. Birlikte açtığımız Asan merkezi, modern bir ülke inşa etme konusunda kapasitemizi ve çabamızı yansıtıyor” dedi.

2016’da tanıtılan Sophia’ya Suudi Arabistan tarafından vatandaşlık verilmiş, böylelikle Sophia dünyanın vatandaşlık verilen ilk robotu unvanını almıştı.

Elektronik vizenin sahibi olan Sophia, Azerbaycan’dan sonra dünya turuna devam edecek.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 14:38
  1. İnsansı robot Sophia
  2. Suudi Arabistan
  3. Azerbaycan
  4. İlham Aliyev

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