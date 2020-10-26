  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Robo: Türkiye bizim için stratejik bir ülke
Ekonomi

Robo: Türkiye bizim için stratejik bir ülke

Arnavutluk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo, "Türkiye bizim için stratejik bir ülke ve Türkiye'nin Arnavutluk ekonomisinde ciddi bir etkisi var" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 16:33:00 -
Robo: Türkiye bizim için stratejik bir ülke

Eskişehir Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ERİAD) ve ESO tarafından düzenlenen organizasyona katılmak için Eskişehir’e gelen Arnavutluk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo, iş insanları ile bir araya geldi.

ESO’da gerçekleşen görüşmede değerlendirmelerde bulunan Büyükelçi Robo, "Türkiye bizim için stratejik bir ülke ve Türkiye’nin Arnavutluk ekonomisinde ciddi bir etkisi var. Türkiye’nin Arnavutluk’a geçtiğimiz yıl 472 milyon doların üzerinde ihracatı oldu. Eskişehirli iş insanlarını ülkemize yatırıma davet ediyoruz" diye konuştu.

Gerçekleştirdiği ziyaret için büyükelçiye teşekkür eden ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Eskişehir’in Arnavutluk’a 2019 yılı ihracatı yaklaşık 35 milyon dolar civarında. Ancak bu kadar köklü ilişkilerimiz olan sizlerle bu rakamı arttırmak zorundayız. En yakın zamanda çevrimiçi ve ikili iş görüşmelerine başlayarak ilerleyen süreçte güzel işbirliklerine imza atabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda konuşan yapan ve büyükelçinin ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden ERİAD Başkanı İbrahim Durgut ise 1986 yılından bugüne Eskişehir ve Arnavutluk arasında kardeş şehir olduğunu ve bu kapsamda projeler geliştirilebileceğini dile getirdi. Görüşmede ERİAD’ın çalışmaları hakkında bilgi veren Durgut, aktif bir dernek olarak yapılacak her türlü işbirliği çalışmasına destek verebileceklerini dile getirdi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan ile Ermenistan'dan flaş karar!
Dünya

Azerbaycan ile Ermenistan'dan flaş karar!

Azerbaycan ve Ermenistan yarın saat 8'den itibaren geçerli olacak geçici insani ateşkes konusunda anlaştı
Boyun eğen Sudan hükümetinden yeni açıklama
Dünya

Boyun eğen Sudan hükümetinden yeni açıklama

İsrail ile normalleşmeye karar veren Sudan hükümeti, ekonomi açısından büyük fayda sağlayacağını açık açık söyledi.
Bölgeden az önce dünyaya duyurdular! ‘Her an semada göreceksiniz’
Gündem

Bölgeden az önce dünyaya duyurdular! ‘Her an semada göreceksiniz’

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dış müdahale olursa Türk F-16'larını devreye sokacaklarını belirtti.
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay