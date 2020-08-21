  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Roblox
Teknoloji

Roblox

Roblox nedir? Roblox oyunu nasıl oynanır? Roblox oyunu ücretli mi? Roblox oyununa dair merak edilenler haberimizde…

Yeniakit Publisher
2020-08-21 00:41:00 -
Roblox

Roblox çok karmaşık ve devasa bir oyundur. Roblox hakkında bilinmesi gereken her şeyi tek bir yazıda öğrenemeyebilirsiniz. Bu yazımızda Roblox’u kısa olarak özetelemeye çalışacağız. Roblox, oyuncuların kendi oyunlarını yapmalarına izin veren çevrimiçi bir platformdur. Roblox çevrimiçi bir oyun olmasından ötürü bu her zaman güncellenip değiştirildiği anlamına gelir. Basitçe, bununla ilgili her şeyi bilmek imkansız. Sonuç olarak, Roblox ve Roblox Studio ile yapabileceğiniz her şey hakkında daha fazla şey öğrenmeye devam etmek istiyorsanız başvurabileceğiniz bazı kitapları edinmeniz gerekir. Bunlardan bazıları resmi kaynaklardır, yani doğrudan Roblox'u kendisi yapan şirket olan Roblox Corporation'a aittir.

Roblox nasıl oynanır?

Roblox Studio'yu kullanarak oyuncular kendi oyunlarını oluşturabilir.

Roblox dünya çapında 8~18 yaş arası çocuk ve genç gruplara hitap eden çevrimiçi bir oyundur. Roblox legonun 3 boyutla canlandırılmış hali gibidir.

Rodlox 8 yaşından küçük çocukların oyuna kayıt olmasına izin vermez. Bu açıdan bakıldığında da 8 yaş üzeri kabul edilen bu oyun güvenlik açısından sorun teşkil etmemektedir.

Roblox ücretli midir?

Google Play mağazasından Android cihazlara indirilerek ücretsiz olarak edinilebilen bir oyundur. 

Play Store’dan Roblox indirmek için tıklayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğru çıkarsa Türkiye uçuşa geçecek! Yüzde 5'i Türkiye'nin 70 yılını kurtaracak
Ekonomi

Doğru çıkarsa Türkiye uçuşa geçecek! Yüzde 5'i Türkiye'nin 70 yılını kurtaracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cuma günü açıklayacağını söylediği müjdenin Akdeniz’de petrol ya da doğalgaz bulunması olduğu iddia ediliyor. Enerj..
Yunan kanalında muhabir canlı yayında bir anda Türkçe konuşmaya başladı
Dünya

Yunan kanalında muhabir canlı yayında bir anda Türkçe konuşmaya başladı

Türkiye'den canlı yayın yapan Yunan televizyonunun muhabiri birden Türkçe konuşmaya başlayınca herkes şaşkına döndü.
Dünyanın en büyüğü için Antanov'dan Türkiye tarihi teklif: Beraber üretelim
Dünya

Dünyanın en büyüğü için Antanov'dan Türkiye tarihi teklif: Beraber üretelim

Türkiye'nin Bayraktar SİHA ihraç ettiği Ukrayna'da üretim yapan uçak üreticisi Antanov şirketinden Ankara'ya flaş bir teklif geldi.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı