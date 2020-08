Roblox çok karmaşık ve devasa bir oyundur. Roblox hakkında bilinmesi gereken her şeyi tek bir yazıda öğrenemeyebilirsiniz. Bu yazımızda Roblox’u kısa olarak özetelemeye çalışacağız. Roblox, oyuncuların kendi oyunlarını yapmalarına izin veren çevrimiçi bir platformdur. Roblox çevrimiçi bir oyun olmasından ötürü bu her zaman güncellenip değiştirildiği anlamına gelir. Basitçe, bununla ilgili her şeyi bilmek imkansız. Sonuç olarak, Roblox ve Roblox Studio ile yapabileceğiniz her şey hakkında daha fazla şey öğrenmeye devam etmek istiyorsanız başvurabileceğiniz bazı kitapları edinmeniz gerekir. Bunlardan bazıları resmi kaynaklardır, yani doğrudan Roblox'u kendisi yapan şirket olan Roblox Corporation'a aittir.

Roblox nasıl oynanır?

Roblox Studio'yu kullanarak oyuncular kendi oyunlarını oluşturabilir.

Roblox dünya çapında 8~18 yaş arası çocuk ve genç gruplara hitap eden çevrimiçi bir oyundur. Roblox legonun 3 boyutla canlandırılmış hali gibidir.

Rodlox 8 yaşından küçük çocukların oyuna kayıt olmasına izin vermez. Bu açıdan bakıldığında da 8 yaş üzeri kabul edilen bu oyun güvenlik açısından sorun teşkil etmemektedir.

Roblox ücretli midir?

Google Play mağazasından Android cihazlara indirilerek ücretsiz olarak edinilebilen bir oyundur.

Play Store’dan Roblox indirmek için tıklayın