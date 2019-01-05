"Robinho'nun gidişi bizi hedeflerimizden geri koymayacaktır"





SİVAS (AA) - Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Brezilyalı futbolcuları Robinho'nun Medipol Başakşehir'e transferinin, takımı hedeflerinden geri bırakmayacağını belirtti.

Otyakmaz, yaptığı yazılı açıklamada, ara transfer döneminin dün resmi olarak başladığını hatırlattı.

Ligin ilk yarısını 24 puanla 9. sırada tamamladıklarını ifade eden Otyakmaz, Demir Grup Sivasspor'un Spor Toto Süper Lig'de ilk 10 içinde yer alma hedefini ilk yarının sonlarına doğru yaptığı çıkışla tutturduğunu vurguladı.

Otyakmaz, sezonun ilk yarısındaki performanslarıyla birçok oyuncunun otoritelerin dikkatini çekmeyi başardığını aktararak, "Doğal olarak bazı oyuncularımıza transfer teklifleri oldu. Mevcut kadromuzu korumak isteğinde olan yönetimimiz bu teklifleri teşekkür ederek reddetti. Ancak Robinho özelinde transfer teklifini değerlendirmek zorunda kaldık. Sebebi ise 1+1 yıl daha sözleşme uzatılması teklifimizi uzun süre cevaplandırmaktan imtina eden oyuncumuzun sözleşmesinin 31 Mayıs'ta bitecek olmasıydı. Ayrıca yaptığımız görüşmelerde kendisinin transferi tercih ediyor olduğunun anlaşılması, bizi üzülerek de olsa bu kararı almaya itmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve yönetim kuruluna ahlaki ve sportif davranışları dolayısıyla teşekkür eden Otyakmaz, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu önemli kayıp bizi hedeflerimizden asla geri koymayacaktır. Tüm dünyanın içinde bulunduğu ekonomik süreç zorda olan kulüplerimizi daha da olumsuz etkilemiş, birçok kulüp elindeki değerli oyuncularını gönderme yoluna başvurmuştur. Bizim de içinde bulunduğumuz krizden etkilenmememiz mümkün olmadığından bu tür transferlerin doğal karşılanmasını beklemek, bir kulüp yönetiminin en doğal hakkıdır, diye düşünüyoruz. Transfer döneminde kadromuza yapacağımız takviyelerle, takımımız iddiasını ve hedeflerini sürdürecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Profesyonel futbol takımımızın eski oyuncusu Robinho'nun bize saha içi ve saha dışında kattıkları, marka değerimizi ve dünyada bilinirliğimizi arttırdığı için teşekkür ederiz. Robinho ve ailesine bundan sonraki yaşamlarında sağlık, mutluluk ve başarı dileriz."