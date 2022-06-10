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Biyografi Robin Yalçın kimdir? Robin Yalçın Türk mü, nereli? Robin Yalçın hangi takımlarda oynadı?
Biyografi

Robin Yalçın kimdir? Robin Yalçın Türk mü, nereli? Robin Yalçın hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Robin Yalçın ile yeniden el sıkıştı. Sivasspor, Robin Yalçın ile iki yıllık sözleşme imzalanacak. geçtiğimiz sezonu Paderborn'de geçiren Robin Yalçın, toplam maçlarda 25 kez forma giydi, 2 de asist yaptı. Peki Robin Yalçın kimdir? Robin Yalçın Türk mü, nereli? Robin Yalçın hangi takımlarda oynadı? Robin Yalçın kaç gol attı? Robin Yalçın hangi mevkide oynuyor? İşte Robin Yalçın’ın hayatı, kariyeri:

Yeniakit Publisher
2022-06-10 17:09:00 -
Robin Yalçın kimdir? Robin Yalçın Türk mü, nereli? Robin Yalçın hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Robin Yalçın ile yeniden el sıkıştı. Sivasspor, Robin Yalçın ile iki yıllık sözleşme imzalanacak. geçtiğimiz sezonu Paderborn'de geçiren Robin Yalçın, toplam maçlarda 25 kez forma giydi, 2 de asist yaptı. Peki Robin Yalçın kimdir? Robin Yalçın Türk mü, nereli? Robin Yalçın hangi takımlarda oynadı? Robin Yalçın kaç gol attı? Robin Yalçın hangi mevkide oynuyor? İşte Robin Yalçın’ın hayatı, kariyeri:

Robin Yalçın kimdir?

Robin Yalçın, 25 Ocak 1994 tarihinde Deggendorf, Almanya'da doğdu. Türk-Alman futbolcudur. 2. Bundesliga ekiplerinden Paderborn'da oynamaktadır.

Robin Yalçın

Robin Yalçın kulüp kariyeri

Robin Yalçın 25 Eylül 2012 tarihinde VfB Stuttgart II adına 3. Liga'daki ilk maçına Hansa Rostock karşısında çıktı.

Robin Yalçın Millî takım kariyeri

Yalçın Almanya U-15 takımıyla ilk maçına 21 Mayıs 2009 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri karşısında çıktı.[2] Robin Yalçın, Almanya U-17 ile 2011 Avrupa U-17 Şampiyonası'nda oynadı ve 2011 FIFA U-17 FIFA Dünya Kupası'nda bronz madalya aldı.

Robin Yalçın kulüp kariyeri

 

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