Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Robin Yalçın ile yeniden el sıkıştı. Sivasspor, Robin Yalçın ile iki yıllık sözleşme imzalanacak. geçtiğimiz sezonu Paderborn'de geçiren Robin Yalçın, toplam maçlarda 25 kez forma giydi, 2 de asist yaptı. Peki Robin Yalçın kimdir? Robin Yalçın Türk mü, nereli? Robin Yalçın hangi takımlarda oynadı? Robin Yalçın kaç gol attı? Robin Yalçın hangi mevkide oynuyor? İşte Robin Yalçın’ın hayatı, kariyeri: