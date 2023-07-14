Roberto Pereyra İstanbul'a geliyor! Beşiktaş'a 10 numara transfer

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 10 numara transferi için çarpıcı bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, Udinese ile sözleşmesi sona eren Roberto Pereyra ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı ve oyuncuyu İstanbul'a davet etti.

Roberto Pereyra kimdir?

Roberto Pereyra, geçtiğimiz sezon Udinese ile 36 karşılaşmaya çıkarken 5 gol, 9 asistlik performans sergilemişti. 32 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 6 milyon olarak görülüyor. Kariyeri boyunca Cadetes, River Plate, Juventus, Watford ve Udinese formaları giyen Arjantinli yıldız, 429 maçta 47 gol 53 asist kaydetti.