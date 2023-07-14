Roberto Pereyra İstanbul'a geliyor! Beşiktaş'a 10 numara transfer
Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Arjantinli oyuncu Roberto Pereyra ile anlaşmaya vardı. Siyah beyazlılar 10 numara mevkiinde oynayan oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 10 numara transferi için çarpıcı bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, Udinese ile sözleşmesi sona eren Roberto Pereyra ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı ve oyuncuyu İstanbul'a davet etti.
Roberto Pereyra kimdir?
Roberto Pereyra, geçtiğimiz sezon Udinese ile 36 karşılaşmaya çıkarken 5 gol, 9 asistlik performans sergilemişti. 32 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 6 milyon olarak görülüyor. Kariyeri boyunca Cadetes, River Plate, Juventus, Watford ve Udinese formaları giyen Arjantinli yıldız, 429 maçta 47 gol 53 asist kaydetti.
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