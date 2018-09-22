Roberto Carlos bombası! Süper Lig'e geri dönüyor

Fenerbahçe ile çıktığı 8 maçın 5'ini kaybeden ve eleştirilerin odak noktası haline gelen teknik direktör Phillip Cocu için İspanya'dan flaş bir iddia geldi.

İspanyol AS gazetesinin iddiasına göre Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun gönderilmesi halinde ilk alternatif Roberto Carlos olacak.

Hollandalı teknik direktörün Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisindeki sonuca bağlı olarak geleceğinin netleşeceği belirtilirken alınacak olası bir mağlubiyetin faturasının ağır olacağı kaydedildi.

SÜPER LİG'DE 2 TAKIM ÇALIŞTIRMIŞTI

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Roberto Carlos, Süper Lig'de daha önce Sivasspor ve Akhisarspor'u çalıştırmıştı. Brezilyalı futbol adamı, şu anda ise Real Madrid TV'de yorumculuk yapıyor.

(Sporx)