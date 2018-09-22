Roberto Carlos bombası! Süper Lig'e geri dönüyor
İspanyol medyası Fenerbahçe'nin Phillip Cocu'nun alternatifi olarak bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Brezilyalı teknik adam Roberto Carlos'u düşündüğünü iddia etti.22 Eylül 2018 Cumartesi 02:09
Fenerbahçe ile çıktığı 8 maçın 5'ini kaybeden ve eleştirilerin odak noktası haline gelen teknik direktör Phillip Cocu için İspanya'dan flaş bir iddia geldi.
İspanyol AS gazetesinin iddiasına göre Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun gönderilmesi halinde ilk alternatif Roberto Carlos olacak.
Hollandalı teknik direktörün Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisindeki sonuca bağlı olarak geleceğinin netleşeceği belirtilirken alınacak olası bir mağlubiyetin faturasının ağır olacağı kaydedildi.
SÜPER LİG'DE 2 TAKIM ÇALIŞTIRMIŞTI
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Roberto Carlos, Süper Lig'de daha önce Sivasspor ve Akhisarspor'u çalıştırmıştı. Brezilyalı futbol adamı, şu anda ise Real Madrid TV'de yorumculuk yapıyor.
(Sporx)
YORUM YAZ