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Spor

Robert Prosinecki: "Zor bir süreç yaşıyoruz"

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, korona virüs virüs salgını gölgesinde maçlara hazırlanmanın zor bir durum olduğunu ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 10:06:21 -
Robert Prosinecki: "Zor bir süreç yaşıyoruz"

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, korona virüs virüs salgını gölgesinde maçlara hazırlanmanın zor bir durum olduğunu ifade etti.


Süper Lig’in 26 haftalık bölümünü 18. sırada tamamlayan Hes Kablo Kayserispor, çalışmalarını sürdürüyor. Tesislerde Teknik Direktör Robert Prosinecki nezaretinde çalışan sarı-kırmızılı futbolcular, 12 Haziran’da başlayacak maçlar için form tutmaya çalışıyor. Futbolcularını maça hazır hale getirmenin korona virüs salgınının devam ettiği şu günlerde son derece zor olduğunu dile getiren Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "Elbette işimizi yapıyoruz. Ancak sağlık, futbolun ötesinde bir durum. Tüm tedbirleri alarak çalışıyoruz. Ama rahat değiliz. Tedirginlik var. Herkesin psikolojisi aynı olmayabilir. Zor bir süreç yaşanıyor" dedi.


Hırvat teknik adam, "Dilerim bu virüs salgını bir an önce biter. Eskisi gibi olmasa da hayat normale dönebilir. Avrupa’da da futbol yeniden başlıyor. Türkiye’de de Futbol Federasyonu bir karar aldı. Bu karara uymamız gerekiyor. Sağlık tedbirleri altında işimizi en iyi şekilde yapıp maçlara hazırlanacağız. Şimdilik bunu yapıyoruz" cümleleri kurdu.

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