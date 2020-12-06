Robert Holzhauser’dan Beşiktaş’a mesaj

Transfer sezonunun açılmasına az bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ın listesinde bulunan Robert Holzhauser'dan mesaj geldi. Sezonun en başarılı oyuncuları arasında yer alan Avusturyalı 10 numara için HNL gazetesi, "Club Brugge ve Anderlecht istekli. Ancak Beşiktaş elini çabuk tutan takım" diye yazdı.

Beersshot'ta oynayan Holzhauser, ülkesi Avusturya'dan Die Presse'ye konuştu.

Transferiyle ilgili son dönemde çıkan haberler için, "Almanya ve İsviçre'de oynadım. Şimdi de Belçika'dayım. Şu anda transfer düşünmüyorum. Çünkü bir ay olmadı sözleşme yenileyeli. Ancak kulübümü ikna edecek, benim de ilgimi çekecek bir teklif olursa neden olmasın" sözleriyle açık kapı bıraktı.

Siyah beyazlılar, 230 bin euro’ya oynayan Avusturyalı oyuncunun maaşını ikiye katlayıp, 1 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek işi çözmek için kolları sıvadı. Ancak karşısına sürpriz bir engel çıktı. Beershot’un, Suudi Prensi Abdulaziz Al Saud’a ait olduğu ortaya çıktı. Al Saud’un, takımın en iyi oyuncusunu bu şekilde elden kaçırmak istemediği için istediği zammı yapmayı kabul ettiği belirtildi.