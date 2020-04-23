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Spor

Rizespor'dan transfer bombası Lirim Kastrati

Ünal Karaman'ın raporu doğrultusundan transfer harekatını hızlandıran Çaykur Rizespor, NK Lokomotiva takımında kiralık olarak forma giyen Kastrati için nabız yoklamaya başladı.

2020-04-23 14:48:00 -
Rizespor'dan transfer bombası Lirim Kastrati

Ünal Karaman'ın raporu doğrultusundan transfer harekatını hızlandıran Çaykur Rizespor yeni sezon kadrosunu oluşturmaya şimdiden başladı.

Kiralık olarak geliyor

Rizespor kurmayları bonservisi Dinamo Zabreb'e olan şimdilerde NK Lokomotiva takımında kiralık olarak forma giyen Kastrati'yi gündemine aldı. Yeşil beyazlı ekibin kiralama formülü için Zagreb'in kapsıını çalacağı iddia edildi.

Lirim Kastrati bu sezon 28 maçta 9 gol 8 asist yapma başarısı gösterdi.

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