Rizespor'dan transfer bombası Lirim Kastrati
Ünal Karaman'ın raporu doğrultusundan transfer harekatını hızlandıran Çaykur Rizespor, NK Lokomotiva takımında kiralık olarak forma giyen Kastrati için nabız yoklamaya başladı.
Ünal Karaman'ın raporu doğrultusundan transfer harekatını hızlandıran Çaykur Rizespor yeni sezon kadrosunu oluşturmaya şimdiden başladı.
Kiralık olarak geliyor
Rizespor kurmayları bonservisi Dinamo Zabreb'e olan şimdilerde NK Lokomotiva takımında kiralık olarak forma giyen Kastrati'yi gündemine aldı. Yeşil beyazlı ekibin kiralama formülü için Zagreb'in kapsıını çalacağı iddia edildi.
Lirim Kastrati bu sezon 28 maçta 9 gol 8 asist yapma başarısı gösterdi.