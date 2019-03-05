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"Rizespor maçını kazanıp, sonraki haftaya umutlu girmek istiyoruz"

-İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir:"Rize'den mutlu bir şekilde dönersek, diğer maçın havası bir başka olur"

05 Mart 2019 Salı 18:36
"Rizespor maçını kazanıp, sonraki haftaya umutlu girmek istiyoruz"


KAYSERİ (AA) - İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacakları maçtan iyi bir sonuçla dönüp, yakaladıkları seriyi devam ettirmek istediklerini söyledi.

Sarı-kırmızılı ekibin antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Bedir, 2-2 tamamlanan Beşiktaş maçında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını belirterek, "Beşiktaş karşısında galibiyeti hak etmemize rağmen, gerek bizim hatamızdan, gerekse de attığımız golü hakemlerin atlaması neticesinde bu maçı berabere bitirdik. Daha keyifli olacağımız bir haftaydı ama önemli değil. Önümüzdeki 10 maçta bunu telafi ederiz." dedi.

Tüm karşılaşmalara 3 puan için çıktıklarını vurgulayan Bedir, "Bu hafta Rize deplasmanına gideceğiz. Çaykur Rizespor da bizim gibi son dönemlerde çıkış yapan bir takım. Müthiş bir maç olacak. İçeride ve dışarıda maç ayrımı yapmadan 3 puan için oynuyoruz. İnşallah onu da alır geliriz." ifadelerini kullandı.


- "Enteresan bir puan cetveli var"


Milli takım arasına kadar ligde iki maç oynayacaklarını ve bu karşılaşmalardan alacakları sonuçlara göre yeni hedefler belirleyebileceklerini aktaran Bedir, şunları kaydetti:

"Önümüzde milli takım arasına kadar iki maç var. Tabiri caizse 20 günlük bir devre arası olacak. Bu iki maçta alacağımız sonuçlara göre arayı farklı bir şekilde değerlendireceğiz. Şu anda ligde çok enteresan bir puan cetveli var. İki maç kazandığınız zaman 4.'nün arkasına takılıyorsunuz, iki maç kaybettiğiniz zaman aşağılara iniyorsunuz. Biz nerede ne olacağını bilmeden, olaya maç maç bakıyoruz. Bu haftaki Rizespor maçını kazanıp, bir sonraki haftaya daha umutlu girmek istiyoruz. Her takım bunu istiyor ama daha çok inanan, daha çok mücadele eden maçı kazanacak diye düşünüyorum. Rize'den mutlu bir şekilde dönersek, diğer maçın havası bir başka olur. Bir sonraki maçımız Medipol Başakşehir'le. O maçta dolu tribünler önünde, farklı bir destan da yazarız."


- "Mensah'ın tedavisine başlandı"


Beşiktaş maçında sakatlık yaşayan Bernard Mensah'ın köprücük kemiğinde bir çıkık oluştuğunu ve bağlarında yırtık meydana geldiğini belirten Bedir, şöyle devam etti:

"Mensah'ın tedavisine başlandı. Kendisini 2-3 hafta dinlendirip, ilaçla tedavisini yapıp, 5-6 haftada takıma kazandırmayı düşünüyoruz. Bu 2 haftalık süreçte bir ilerleme olmazsa, cerrahi müdahale yapılacak. Her iki yöntemde de oyuncumuzun sahalara dönüş süresi aynı. Tabii en büyük şansımız, 3 haftalık milli takım arası. Bu süreç bize zaman kazandıracaktır. Tahminimiz, ligin son 6 maçında oynayabileceği yönündedir. Sonuçta iyi bir kadromuz var. Yerine oynayacak arkadaşlar da Mensah'ın yokluğunu aratmayacaklardır."


- Antrenman


Kayserispor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana, Beşiktaş maçında sakatlanan Mensah ile annesinin rahatsızlığı dolayısıyla ülkesine giden Chery katılmadı.


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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 18:36
  1. Futbol
  2. İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir
  3. kayseri
  4. Spor Toto Süper Lig

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