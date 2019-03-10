Rizespor Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek. Sezonun ikinci yarısında çıktığı ilk altı maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan ancak geçen hafta Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-2 yenilen Çaykur Rizespor 25. hafta maçında sahasında formda Kayserispor ile karşılaşacak. 10 haftadır mağlup olmayan Kayserispor deplasmanda bu seriyi sürdürmek istiyor. Peki, Çaykur Rizespor Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek. Sezonun ikinci yarısında çıktığı ilk altı maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan ancak geçen hafta Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-2 yenilen Çaykur Rizespor 25. hafta maçında sahasında formda Kayserispor ile karşılaşacak. 10 haftadır mağlup olmayan Kayserispor deplasmanda bu seriyi sürdürmek istiyor. Peki, Çaykur Rizespor Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Rizespor Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 10 Mart Pazar günü Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 16:00'da başlayacak karşılaşma Bein Sports HD 1'den canlı yayınlanacak. Süper Lig 25. hafta maç programı 8 Mart Cuma 20.30 Demir Grup Sivasspor 2-0 Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül) 9 Mart Cumartesi 16.00 Trabzonspor 2-1 Akhisarspor (Medical Park) 19.00 MKE Ankaragücü 0-0 ursaspor (Eryaman) 19.00 Medipol Başakşehir 2-1 Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) 10 Mart Pazar 13.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları) 16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova) 16.00 Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Çaykur Didi) 19.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Vodafone Park) 11 Mart Pazartesi 20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)

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