Rizespor evinde Kayseri'ye patladı! Süper Lig 25. hafta maçında Çaykur Rizespor evinde Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Geçen haftaaldığı Fenerbahçe yenilgisinin ardından Kayserispor'u farklı geçen Çaykur Rizespor'un yükselişi devam etti.

Çaykur Rizespor ile Kayserispor, Çaykur Didi Stadı'nda karşılaştı. Ev sahibi ekip maçtan 3-0 galip ayrıldı. Rizespor'un gollerini 22. dakikada Vedat Muriqi, 56. dakikada Samudio ve 66. dakikada penaltıdan Vedat Muriqi attı. Bu sonucun ardından Rizespor puanını 31'e yükseltti ve tehlike bölgeyle puan farkını 4'e çıkardı. Kayserispor ise 32 puanda kaldı.

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