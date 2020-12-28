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Yerel Rize'nin manevi önderlerinden Resul Bölükbaş Hoca Hakk'a yürüdü!
Yerel

Rize'nin manevi önderlerinden Resul Bölükbaş Hoca Hakk'a yürüdü!

Rize'nin manevi önderlerinden Resul Bölükbaş Hocaefendi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 11:21:00 - 2020-12-28 11:22:11
Rize'nin manevi önderlerinden Resul Bölükbaş Hoca Hakk'a yürüdü!

Tütüncüler Kur'an kursunda senelerdir ders okutan Merhum Zavendikli Mustafa Yıldız Hoca Efendinin ilk talebelerinden, Cübbeli Ahmet Hoca ile Büyük Çamlıca Camii İmamhatibi Kurra Hafız İshak Danış Hoca ve Müftü Yusuf Karali Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi Müdürü Seyit Badır'ın Hocası, Hacı Mahmud Efendi'nin Rize Vekili Müderris Resul Bölükbaş Hoca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

 

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Yorumlar

BÜLENT YILDIZ

ne güzel ömürdür yaşanan, hakka adanmış,yola revan olunmuş bir hayat; dur durak olmadan nede çabuk geçmiş zaman, vuslata ermiş mübarek hocam,artık dünya nefsine bayat.
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ömer

Rabbimiz Peygamber EfendimizeSAV komşu eylesin...O Efendimizi çok severdi Kişi sevdiği ile beraberdir.Rabbimiz sevdiğinden ayırmasını.Amin
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