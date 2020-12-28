Rize'nin manevi önderlerinden Resul Bölükbaş Hoca Hakk'a yürüdü!
Rize'nin manevi önderlerinden Resul Bölükbaş Hocaefendi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Tütüncüler Kur'an kursunda senelerdir ders okutan Merhum Zavendikli Mustafa Yıldız Hoca Efendinin ilk talebelerinden, Cübbeli Ahmet Hoca ile Büyük Çamlıca Camii İmamhatibi Kurra Hafız İshak Danış Hoca ve Müftü Yusuf Karali Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi Müdürü Seyit Badır'ın Hocası, Hacı Mahmud Efendi'nin Rize Vekili Müderris Resul Bölükbaş Hoca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.