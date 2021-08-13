  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ABD duyurdu: Saldırı olursa karşılık verilecek!
Altındağ’daki ırkçı saldırının tıpa tıp benzeri 1972’de Rotterdam’da Türklere yönelik yapılmış!
Fransa'da tepkilere neden olan 'ayrılıkçı yasa tasarısı' kabul edildi
Ordu’nun Fatsa ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu’nu su bastı
Yaşam Rize'nin Çayeli ilçesinde Ağaran Şelalesi taştı
Yaşam

Rize'nin Çayeli ilçesinde Ağaran Şelalesi taştı

Rize’nin Çayeli ilçesinde bulunan ve turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Ağaran Şelalesi sağanak yağışın ardından taştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 20:31:00 -
Rize'nin Çayeli ilçesinde Ağaran Şelalesi taştı

Rize’nin Çayeli ilçesinde bulunan Ağaran Şelalesi, bölgede öğle saatlerinde başlayarak etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle taşarak bölgeye gelen yolu trafiğe kapattı.

Rize’nin Çayeli ilçesinde son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği turizm merkezleri arasında yer alan Ağaran Şelalesi, taşarken, çevresi sular altında kaldı.

Turizm tesislerinin olduğu bölgede şelalenin debisinin artması ile şelaleye giden yol da ulaşıma kapandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay