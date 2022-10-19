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Teknoloji Rize'den ateşlenen füze dünya gündemine oturdu!
Teknoloji

Rize'den ateşlenen füze dünya gündemine oturdu!

Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği ve dün Rize'den ateşlenerek 561 km uzaklıktaki hedefi tam isabetle vuran füzesi Tayfun dünya medyasında yankı buldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 12:14:00 -
Rize'den ateşlenen füze dünya gündemine oturdu!

Savunma sanayiinde atılımlarını sürdüren Türkiye, yerli imkanlarla geliştirilen yeni bir füzeyi daha test etti.

"Tayfun" adlı füzenin test atışı, Rize-Artvin Havalimanı'nda gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'na ait aprondan Sinop açıklarına doğru yapılan atışta, 561 kilometre uzaklıktaki hedef başarılı bir şekilde vuruldu.

Bloomberg: Gizlice üretildi

Füze denemesi, uluslararası medyanın gündemine oturdu. ABD basınından Bloomberg, "Türkiye, gizlice üretilen balistik füzeyi test etti" diye yazdı.

Liman kenti Rize'deki havalimanından sabah saatlerinde yapılan ateşleme işlemi için mobil platformun kullanıldığı belirtildi.

Haberde, "Tayfun olarak adlandırılan gizli füze projesi birkaç yıldır devam ediyor." notuna yer verildi.

Proto Thema: Yunanistan kapsama alanında

Yunanistan basınından Proto Thema gazetesi, füze ile ilgili "Yunanistan kapsama alanında" şeklindeki yorumlara yer verdi.

Roketsan'ın geliştirdiği füzenin, 561 kilometre mesafedeki hedefi tam isabetle vurduğu aktarıldı.

"Tayfun"un birkaç testten geçtikten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine katılacağı ayrıntısına dikkat çekildi.

Kathimerini: Balistik füze denemesi

Yine Yunan basınından Kathimerini, "Türkiye tehditleri tekrarladı, füze denemesi yaptı" başlığını kullandı.

Haberde, "Türkiye, salı günü Karadeniz üzerinde kısa menzilli balistik füze denemesi yaptı." ifadesi kullanıldı

"Tayfun" adlı füzenin, Rize liman kentinde kurulan mobil platformdan ateşlendiği anımsatıldı

ROKETSAN'ın yerli füzesi 'Tayfun' Rize'den ateşlendi! 561 km'deki hedefi 12'den vurdu
ROKETSAN'ın yerli füzesi 'Tayfun' Rize'den ateşlendi! 561 km'deki hedefi 12'den vurdu

Teknoloji

ROKETSAN'ın yerli füzesi 'Tayfun' Rize'den ateşlendi! 561 km'deki hedefi 12'den vurdu

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Yorumlar

Rabia Zafer

DURMAK YOK YOLA DEVAM GŪÇLŪ TŪRKİYE HEDEF KIZIL ELMA.

Selim

Neresi gizliymiş göstere göstere test yaptık işte. Ayrıca menzili İstanbul-Atina arası 561km olan mesafe değil 800 km. Bu füzelerden binlerce yapıp yer altında hazır atılabilir halde bekletmek lazım. Olurda saldırmak isteyen şrefsizin tepesine indiri inririvermek için.
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