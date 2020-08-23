  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Rize'deki şiddetli yağışta 2 kişi yaralandı
Aktüel

Rize'deki şiddetli yağışta 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-23 01:00:34 -
Rize'deki şiddetli yağışta 2 kişi yaralandı

RİZE (AA) - Rize'de şiddetli yağış nedeniyle sel sularına kapılan ve heyelan altında kalan 2 kişi yaralandı.

Kentte devam eden yağış, İyidere, Derepazarı, Güneysu, Çayeli ve merkez ilçelerinin yanı sıra merkeze bağlı Salarha ve Muradiye beldelerinde hasara neden oldu.

Güneysu ilçesinde Gürgen Deresi taştı, bazı köylerin yolu ulaşıma kapandı. Başköy'de bir otomobil sel sularına kapıldı. Sürücü Adem Kayış ve otomobilde bulunan Hamide Kayış araçtan çıkarak kurtulmayı başardı. Yaralanan Hamide Kayış, hastanede tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Dağsu Mahallesi'nde heyelan altında kalan Mustafa İnce yaralandı. Toprak altından çıkarılan İnce ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yağmur nedeniyle Rize Çarşısı'nı su bastı. Zemin kattaki dükkanlarda hasar oluştu.

Öte yandan, Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy Beldesinde mahsur kalan 9 vatandaş jandarma ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.

Merkeze bağlı Salarha ve Muradiye beldelerine giden yol ulaşıma açıldı. Yolda trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

İl Özel İdaresi, Karayolları ve ilçe belediye ekipleri, yağış nedeniyle olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, yağışın öğle saatlerine kadar devam edeceğini belirterek, vatandaşları uyardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğalgaz müjdesi sonrası İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
Gündem

Doğalgaz müjdesi sonrası İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar dolarlık doğalgaz keşfi yapıldığını duyurması sonrası sosyal medyadan açıklama..
Bunu bir Yunan, bir de Özdil söyleyebilirdi! “Bidon Kafa” doğal gaz keşfini hazmedemedi
Gündem

Bunu bir Yunan, bir de Özdil söyleyebilirdi! “Bidon Kafa” doğal gaz keşfini hazmedemedi

Türkiye’nin menfaatine her faaliyete karşı çıkmasıyla ve Kemalistleri “tokatlayarak” milyonları cebe indirmesiyle nam salan “Bidon Kafa” Yıl..
Doğalgaz müjdesi Davutoğlu'nun partisini çıldırttı!
Gündem

Doğalgaz müjdesi Davutoğlu'nun partisini çıldırttı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu açıklaması Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek P..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı