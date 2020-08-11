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Aktüel

Rize'deki şiddetli yağış

Ardeşen ilçesine bağlı Kaçkar köyünde sel ve heyelanlar meydana geldi

Yeniakit Publisher
2020-08-11 18:45:34 -
Rize'deki şiddetli yağış

RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde şiddetli yağış, sel ve heyelanlara yol açtı.

İlçeye bağlı Kaçkar köyündeki derenin debisi, sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sebebiyle yükseldi.

Taşan dere suları sonucu meydana gelen heyelanlarda tarım alanları zarar gördü, bazı vatandaşların evlerini su bastı. Sel sularına kapılan bazı hayvanlar de telef oldu.

Bölgeye gelen AFAD ekipleri hasar tespit çalışmasına başladı. Köy içindeki balçığın temizlenmesi için İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçti.

Köy sakinlerinden Metin Yazıcı, gazetecilere, öğle saatlerinde çok kuvvetli yağmur yağmaya başladığını belirterek, "Büyük bir felaket yaşadık. Çok şükür can kaybımız yok. Burada 15 hane var. Yaklaşık 10 dönüm tarım arazisi gitti. Çay toplayan vatandaşlar makasları bırakıp kaçtı." dedi.

Yakup Yazıcı ise 700'e yakın tavuğunun telef olduğunu ifade ederek, "Bir afet yaşadık. 2 tavuk çiftliğim vardı. Hayvanlarım telef oldu. Şu an mağduruz. Yetkililerden yardım istiyoruz. Burada kalma şansımız yok. Can tehlikemiz söz konusu." diye konuştu.

Ayşe Yazıcı da yeğeni ve 2 çocuğunun sel sularından son anda kurtulduğunu söyledi.

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