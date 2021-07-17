Rize'deki sel ve heyelanın ardından hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürüyor

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 13 Temmuz Salı günü başlayıp 14 Temmuz Çarşamba günü akşam saatlerinde şiddetini arttıran yağışlar sonucu merkez, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelindeki yerleşim birimlerinde çok sayıda heyelan ve taşkının meydana geldiği anımsatıldı.

Açıklamada, Meteorolojiden alınan bilgiye göre metrekareye Güneysu ilçesinde 213,6, Çayeli Madenli'de 188,2, Çayeli ilçe merkezinde 150,4, Andon'da 134 kilogram yağış düştüğüne işaret edildi.

Arama kurtarma kapsamında kayıp 8 kişiden 6'sının cansız bedenine ulaşıldığı, Güneysu Tepebaşı köyünde kayıp olduğu belirlenen Hasan Arıcı ve Muradiye Beldesinde kayıp olan Batuhan Delihasan'ı arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Arama çalışmalarının halihazırda bölgeye ulaşan 120 personelle devam ettiğine dikkat çekilerek, ayrıca Trabzon, Giresun ve Samsun'dan 4 köpekli arama timinin görevine devam ettiği vurgulandı.

Jandarma komutanlığına bağlı 88 personelin görev aldığı bölgede, JAK timleri ile bir askeri helikopterin bölgede görevlendirilerek arama çalışmalarına katıldığı, 1 sahil güvenlik gemisi ve 5 dalıcıyla Taşlıdere mevkisinde çalıştığı belirtilen açıklamada, AFAD'a bağlı il müdürlüklerinden 29 dalgıç ile Emniyet Genel Müdürlüğünden 10 dalgıcın görevlendirildiği de aktarıldı.

Açıklamada, Çayeli Büyükköy beldesinde 7 farklı noktada 35 kişi, Güneysu ilçesinde 4 farklı noktada 20 kişi, Muradiye Beldesinde 3 kişi, merkez Karayemiş köyünde 30, Ambarlık köyünde 15 kişi olmak üzere toplam 103 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

770 dekar çay bahçesi zarar gördü

Açıklamada, hasar tespiti için afet bölgelerinde çalışmalara başlanıldığı, İl Defterdarlığı tarafından Muradiye, Güneysu, Madenli ve Büyükköy belediyelerinde 4'er kişilik 5 ekip olmak üzere, merkezde koordinasyon için 6 personel toplamda 26 personel ile zarar tespit çalışmalarının yürütüldüğü, 14 konut, 16 işyeri ve 16 araçta hasar tespiti yapıldığı kaydedildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İlbank Bölge Müdürlüğü tarafından 50 ekibin sahada aktif olarak çalışmalarına devam ettiği vurgulanarak, iki afet koordinasyon aracı ve bir heyelan risk analizi cihazının Rize'ye gönderildiği belirtildi.

Meydana gelen heyelan olaylarından etkilenen veya etkilenmesi muhtemel olan konut ve iş yerleri ile ilgili AFAD tarafından 4 ayrı ekip görevlendirildiği kaydedilen açıklamada, "Bugüne kadar yapılan etütler sonucunda 60 ayrı noktada 101 bina heyelan riski bakımından incelenmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde 13 konutun nakline karar verilmiş 16 noktada da heyelan önleyici istinat duvarları yapılması önerilmiş, 7 konutun kontrol etütleri programına alınması önerilmiştir. Afetten 143 köy etkilenmiş olup, ulaşım sağlanamayan köy bulunmamaktadır. 67 köyde yol temizleme ve hafriyat kaldırma çalışmaları devam etmektedir. İl Özel İdare yol ağında 146 iş makinası 166 personel ile çalışmalar yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Karayollarının ise 148 personel ve 52 iş makinesiyle çalışmalara devam ettiği aktarılarak, 60 bin metreküp tresubat temizliği yapıldığı, kalan yaklaşık 160 bin metreküp tresubatın 3 gün içerisinde temizleneceği vurgulandı.

Tarım ve hayvancılığın selden etkilendiği ve zarar gördüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Heyelanlar sonucu 2 büyük baş hayvan telef olmuş ve 3 inek kaybolmuştur. 251 ton yem, 35 arılı kovan zayi olmuştur. Muradiye Beldesi, Çayeli-Büyükköy Beldesi, Güneysu, Ardeşen ve Hemşin ilçelerinde 770 dekar çay bahçesi zarar görmüştür. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 3 hasar tespit ekibi ile Ardeşen, Çayeli ve Güneysu ilçelerinde çalışmalarına devam etmektedir."