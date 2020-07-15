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Aktüel

Rize'deki sel ve heyelanda hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi

Cenaze törenine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-15 13:37:46 -
Rize'deki sel ve heyelanda hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi

RİZE (AA) - Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen sel ve heyelanda yaşamını yitiren Havva Tüysüz'ün cenazesi defnedildi.

İlçe merkezine bağlı Köprübaşı köyünde, şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelan sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 82 yaşındaki Tüysüz'ün cenazesi, yakınlarınca Çayeli Hacıbaşı Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine, Tüysüz'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vali Kemal Çeber, AK Parti Rize milletvekilleri Muhammed Avcı ve Osman Aşkın Bak ile vatandaşlar katıldı.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Tüysüz'ün cenazesi, Köprübaşı köyündeki aile kabristanında toprağa verildi.


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