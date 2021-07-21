Rize'deki sel felaketinde 47 bina yıkıldı

Rize'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel felaketinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"13 Temmuz tarihinde başlayıp 14 Temmuz Çarşamba günü akşam saatlerinde şiddetini artıran yağışlar neticesinde merkez ilçe, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere Rize ilimizde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre metrekareye; Güneysu ilçesinde 213,6 kg, Çayeli Madenli Beldesine 188,2 kg yağış düşmüştür.

Yaşanan sel afetinde 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kaybolan 2 vatandaşımızı arama çalışmaları Güneysu İlçesi ve Muradiye Beldesinde devam etmektedir.

Rize ilimizde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yerel düzey çalışma grupları AFAD koordinasyonunda 7/24 esasına göre çalışmalarına devam etmektedir. Meydana gelen sel ve heyelan olayı sonrası gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında;

UMKE ve 112 Acil Yardımdan 127 personel ve 39 araç, arama çalışmaları için (AFAD, JAK, AKUT, UMKE, SAHİL GÜV.,DENİZ POLİSİ, ANDA, İHH) 328 personel ve 58 araç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 150 personel ve 50 araç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 90 personel ve 30 araç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 38 personel ve 8 araç, Tarım ve Orman Bakanlığından 190 personel ve 83 araç, Hazine ve Maliye Bakanlığından 26 personel ve 4 araç, Kolluk Birimlerinden 1.334 personel ve 177 araç, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığından 150 personel ve 52 araç, Belediyelerden 390 personel ve 187 araç, Kızılay’dan 37 personel ve 17 araç görevlendirilmiştir. TAMP kapsamında görevlendirilen toplam personel sayısı 2.860; toplam görevlendirilen araç sayısı ise 705’tir.

Arama Kurtarma Çalışmaları

Yürütülen çalışmalar sonucunda 6 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmış olup; kayıp 2 vatandaşımızı arama çalışmaları 2 noktada 108’i dalgıç olmak üzere 328 personel ile devam etmektedir.

Arama çalışmalarına AFAD ekipleri ile birlikte, JAK, UMKE, SAHİL GÜVENLİK, DENİZ POLİSİ ile AKUT, ANDA ve İHH katılmaktadır. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 2 sahil güvenlik gemisi ve 2 kontrol botu, 39 gemi personeli, AFAD ve Jandarmaya ait 5 köpekli arama timi de arama çalışmalarına destek vermektedir. Ayrıca, bölgeye keşif amaçlı Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığına ait 2 adet helikopter ve JİKU görevlendirilmiştir.

Hasar ve Zarar Tespit Çalışmaları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik ekipleri tarafından, 18.07.2021 tarihi itibariyle toplam 1.198 bina ve 3.098 bağımsız bölümde yapılan incelemeler sonucunda; 47 ağır yıkık bina, 99 ağır yıkık bağımsız bölüm olduğu tespit edilmiş olup hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.

İl Defterdarlığı tarafından Muradiye, Güneysu, Madenli ve Büyükköy belediyelerinde 26 personel 4 araç ile zarar tespit çalışmalarına devam edilmektedir. Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce merkezde oluşturulan 21 hasar tespit ekibi ile sahada çiftçilerimiz ile yüz yüze görüşerek hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.

Ulaşım Alt Yapı Çalışmaları

Karayolları Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Rize-Çayeli Ayrımı Küçükçayır İl Yolu, Güneysu-Başköy Yolu, Güneysu-Büyükköy-Çayeli Yolu Ve Çayeli-Hemşin Yolu 18 Temmuz itibariyle ulaşıma açılmıştır. Afet bölgelerinde karayolları sorumluluk ağında bulunan yollarda iyileştirme çalışmalarına 52 adet makine grubu, 11 adet ekip ve 150 personel ile devam edilmektedir.

İl Özel İdaresi sorumluluk alanında bulunan; 346 köyün 143’ünde selden dolayı kapanan ana yolların tamamı açılmıştır. 2.894 köy içi bağlantı yolundan 426’sı afetten dolayı kapanmış iken 19 Temmuz itibariyle 423’ü ulaşıma açılmıştır. 3’ünde çalışmalar devam etmekte olup köylerimizde 161 makine ve 175 personelle çalışmalara devam edilmektedir.

Enerji Çalışmaları

İl genelinde afetten sonra ilk etapta 288 trafo merkezinde toplam 24 bin aboneye enerji verilememiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda, trafo hasarları giderilmiş olup tüm abonelere enerji verilmiştir. 24 ekip toplam 83 kişi çalışmalarına katılmıştır.

Sağlık ve Psikososyal Destek Çalışmaları

Yaşanan sel afetinde 5 yaralı vatandaşımız hastanelere ulaştırılmış, 4’ü ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiştir. 1 yaralımızın tedavisi hastanede devam etmektedir. Sel afetinden etkilenen bölgelerde, toplam 258 vatandaşımıza psikososyal destek hizmeti verilmiş olup çalışmalar devam etmektedir.

Tahliye-Yerleştirme, Barınma ve Beslenme Çalışmaları

Çayeli Büyükköy Beldesinde 7 farklı noktada 35 kişi, Güneysu ilçesinde 4 farklı noktada 20 kişi, Muradiye beldesinden 3 kişi, Merkez Karayemiş’ten 30 kişi, Ambarlık Köyü’nden 15 kişi olmak üzere toplam 103 kişi tahliye edilmiştir. Güneysu Merkez Mahallesinden tahliye edilen 15 kişi, Güneysu Spor Lisesi yurduna yerleştirilmiştir.

Türk Kızılay tarafından gerçekleştirilen sıcak çorba, kumanya ve içecek ikramları ile şu ana kadar 64 bin 421 kişiye ulaşılmıştır. Güneysu İlçesinde, Tepebaşı köyünde, Muradiye Beldesinde, Büyükköy Beldesinde ve Spor Lisesi Pansiyonunda toplam 650 kişiye hem öğle hem de akşam sıcak yemek dağıtımı yapılmıştır.

Haberleşme Çalışmaları

Sel afetinin yaşandığı ilk saatlerde 9 yerleşim yeri, 11 baz istasyonu ve 73 santralde toplam 3.312 internet arızası ve 2.538 telefon arızası rapor edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda, haberleşme kesintisi olan bir bölge bulunmamakta olup; Muradiye beldesine mobil baz hattı yerleştirilmiştir. Güneysu İlçe Merkezine mobil baz istasyonu kurularak ücretsiz internet ve şarj hizmeti verilmektedir.

İçme Suyu ve Kanalizasyon Çalışmaları

Güneysu İlçesi ile Muradiye ve Madenli Beldelerinin tamamında içme suyu ve kanalizasyon problemi giderilmiştir. Büyükköy Beldesinin üst kodlarındaki depolara ulaşım sorunu giderilmiş ve 18 Temmuz itibariyle Beldenin tamamına su verilmiştir.

Afet Etüt Çalışmaları

AFAD tarafından Afet Etüt çalışmaları kapsamında 4 ayrı ekip oluşturulmuş olup 354 binada inceleme yapılmıştır. İnceleme yapılan bölgede; 4’ ü yıkık-ağır hasarlı olmak üzere 79 konutun nakledilmesi, 71 konut için afet önleyici istinat duvarı yapılması, 24 konutun ise kontrol etütleri programına alınması önerilmiş olup görevlendirilen ekiplerce sahada çalışmalar devam etmektedir.