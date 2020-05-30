  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Rize’deki kadın cinayeti

Rize’de dün akşam eşiyle tartıştıktan sonra kocası tarafından 3 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadın baba evinde yarın toprağa verilecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 12:10:54 -
Rize’deki kadın cinayeti

Rize’de dün akşam eşiyle tartıştıktan sonra kocası tarafından 3 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadın baba evinde yarın toprağa verilecek.


Olay Çayeli ilçesi Madenli Beldesi Çeremenler mevkiinde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beldenin Yenimahalle mahallesinde ikamet eden 2 çocuk sahibi Rukiye (52) ve Hasan Çerman (53) çifti kendi aralarında tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddeti artınca mutfaktan ekmek bıçağını alan Hasan Çerman, eşi Rukiye Çerman’ı 3 yerinden bıçakladı. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmak istenen kadın, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Hasan Çerman ise olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim oldu. Rukiye Çerman’ın cansız bedeni ise Rize Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Rukiye Çermen’in cenazesi yarın olayın yaşandığı Yeni mahalledeki İncesırt mevkinde olan baba evinde yarın toprağa verilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı