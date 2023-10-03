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Gündem Rize'de yolcu uçağı kuş sürüsüne çarptı
Gündem

Rize'de yolcu uçağı kuş sürüsüne çarptı

Yeniakit Publisher
2023-10-03 15:48:00 -
Rize'de yolcu uçağı kuş sürüsüne çarptı

Rize'de kuş sürüsüne çarpan uçak arıza yapınca aprona çekildi.

 

ANADOLUJet TK7374 sefer sayılı İstanbul-Rize seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı inişe geçtiğinde kuş sürüsüne çarptı. Yeni seferini yaparken kalkış sırasında arıza veren uçak aprona çekilip incelemeye alındı.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan dün saat 16.55'te havalanan AnadoluJet'e ait TK7374 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçak, Rize-Artvin Havalimanı inişi sırasında kuş sürüsüne çarptı. Rize'den İstanbul'a yeni seferini yapmak üzere piste çıkan uçak, kalkış sırasında arıza verince yeniden aprona çekildi. Yolcuları tahliye edilen uçağı, Trabzon'dan gelen THY teknisyenleri incelemeye aldı. Arızası giderilemeyen uçak seferden çekildi. Ekipler, aprona çekilen uçakta çalışma başlattı. (DHA)

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