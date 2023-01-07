Rize'de yol çöktü!
Rize’nin Çayeli ilçesinde bir vatandaş, yolun çöktüğünü fark ederek dere yatağına düşmekten son anda kurtuldu.
Rize’nin Çayeli ilçesinde bir vatandaş, yolun çöktüğünü fark ederek dere yatağına düşmekten son anda kurtuldu.
Rize Çayeli'nde Şairler Deresi'nin debisi şiddetli yağmurunda etkisiyle arttı. Suyun akış şiddetinin artmasıyla, derenin yanındaki asfalt yolun bir kısmı çatlayarak koptu.
O esnada oradan geçen bir vatandaş ise kopan yol ile birlikte dere yatağına düşmekten son anda kurtuldu.